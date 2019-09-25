幫人拉票...她手拿「牛皮紙袋」問鄰居：要不要好處？被抓包瞎喊：是垃圾

▲高雄一名葉姓婦人2018年選舉時因幫里長拉票行賄遭禠奪公權3年。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄市前鎮區2018年里長選舉時，一名葉姓婦人登門拜訪宋姓鄰居，要幫涂姓里長候選人拉票，期間詢問宋姓鄰居：「要不要什麼好處？」結果遭拒。事後葉姓婦人遭舉發，高雄地院一審將她依違反選罷法行賄罪，判有期徒刑1年10月，緩刑4年，並應向公庫支付8萬元及接受法治教育3場，禠奪公權3年，可上訴。

據判決，葉姓婦人設籍於高雄市前鎮區，2018年11月10日晚間前往宋姓鄰居家，要幫涂姓里長候選人拉票，過程中葉婦以口頭詢問：「要不要什麼好處？」，同時將握在手中的不明牛皮紙袋遞出，向宋表示有好處可領。宋見對方有行賄之意，當場拒絕接受。

事後葉婦遭人舉發，應訊時她辯稱：「我向宋拉票時，宋也說會投給涂XX，我並未向宋表示要給他任何好處，當時我手中的紙袋是正好要拿去丟棄的垃圾」，矢口否認自己有行賄的犯行。

高雄地院審理時，法官勘驗證人口供後，不採信葉婦說詞，仍將她依違反選罷法行賄罪，判處1年10月有期徒刑，但考量被告已逾70歲，決定宣告緩刑4年，讓她有改過自新的機會，但條件是要向公庫支付8萬元及接受3場法治教育、禠奪公權3年。全案仍可上訴。

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