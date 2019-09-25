快訊／辦公室飆罵中油官員　黃國昌助理道歉：絕不再犯

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌國會辦公室24日中午傳出極大的飆罵聲，音量之大也震驚立法院中興大樓9樓各立委辦公室助理，根據流出音檔，可聽見該助理大聲咆哮「你給我站著、莫名其妙嘛」。對此，黃國昌助理鄭凱燁25日晚間發布道歉聲明，向中油公司的三位同仁及中油全體同仁鄭重道歉，表示已深刻反省，絕不再犯。

針對這起衝突，黃國昌事後先透過臉書道歉，「今天上午國會辦公室與行政部門發生衝突一事，造成紛擾，十分抱歉。無論如何，監督施政應就事論事。剛已告誡同仁，未來不能再犯」。

黃國昌24日下午受訪時再度致歉，表示他的基本立場是監督行政部門要就事論事，無論如何都不應該用那麼大的聲音或詞句去面對，自己已經再次告訴辦公室同仁，不管是什麼原因、或是基於什麼考慮，監督問政就是就事論事，以後絕對不要再發生相同的事情。

鄭凱燁25日晚間則由辦公室助理代發道歉聲明，表示針對昨天上午在辦公室，與台灣中油公司的三位同仁前來說明為何仍無法提供深澳石油氣供輸中心案的資料時，使用了不當的態度和言語，在此向三位同仁及台灣中油公司之全體同仁鄭重道歉。

鄭凱燁說，對於自己的不當言行造成各界紛擾深感抱歉，並已深刻反省，絕不再犯。

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