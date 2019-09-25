教師節前夕　新竹市表揚366位優秀教師

▲108年度新竹市教師節表揚大會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教師節將屆，為感謝老師的付出，新竹市政府25日於市府大禮堂舉行新竹市教師節表揚大會，由新竹市長林智堅偕同教育處處長黃錦能授獎，共有366位教師接受表揚，其中在培英國中服務17年的體育老師鄭雅之，曾報名13處教甄、考了11間學校，越挫越勇的她身材嬌小卻擁有巨大教育熱忱，成為學生口中的「女超人」，獲教育部師鐸獎肯定。林智堅市長感謝優質教育工作者在孩子學習路上指引方向，市府也會在硬體建設方面，努力提升教育環境。

林智堅祝賀所有老師教師節快樂，並感謝大家為教育奉獻犧牲。看見在場教師對於教育工作的熱忱與堅定的眼神，讓他十分感動，身為三個孩子的父親，林智堅表示他非常重視教育環境，積極爭取經費，投入超過37億推動新校園運動、4.5億推動「班班有冷氣」降溫計畫，同時建設社區共讀站和新總圖，希望能養成學生閱讀與運動習慣，從各方面提升竹市教育環境。

林智堅表示，市府在「硬體」建設努力改善教育環境，教師在「軟體」上投入實際教育工作，獲得今（108）年《天下雜誌》調查「文教力」全國第二、非六都第一，特別感謝各位教師在第一線努力，願市府能繼續做老師的最強後盾。

教師節表揚大會由林智堅市長親自頒獎，並與受獎人合影留念，特別頒獎給榮獲「108年教育部教育奉獻獎」的東園國小退休校長蔡英及「108年教育部師鐸獎」的培英國中鄭雅之老師。同時頒發「竹塹明志獎」、「竹塹菁師獎」、「特殊優良教師獎」、「優良外師」、「終身教育優良教師」以及服務滿40、30、20、10年的「資深優良教師」給366位教師，所有老師在悠揚頒獎樂音中，一一上台接受表揚，肯定他們為作育英才而犧牲奉獻的精神。

獲頒「竹塹明志獎」的六位老師，包括發表期刊文章並拍攝影片的西門國小柯怡如老師、積極投入海洋團課輔工作的青草湖國小賴香君老師、用心照顧特教生的香山高中張玉佩老師、激發學生潛能的育賢國中全一偉老師、因材施教的水源國小甘佳茹老師、和善用優秀學生帶動弱勢學生的竹光國中蔡育璇老師。獲選為「竹塹菁師獎」教師則是內湖國中張慧媛校長、虎林國小洪怡妮老師、香山國小陳慧玲老師、光武國中梁家銘老師、關埔國小練芳妤老師、東園國小彭信瑜老師、新竹國小張德榮老師。

獲得教育部師鐸獎的培英國中鄭雅之老師，今天特別留在新竹參加表揚活動，他身材嬌小卻活力無窮，關心每位學生的個別狀況，曾經帶過一名視障生上體育課，會貼心替學生準備不同大小的桌球與器具，許多畢業數年至十幾年的學生，都很喜歡回學校與她分享心事，並給他取了「女超人」、「太后」、「小不點」等各種暱稱，看出學生與她零距離的好感情。儘管獲得學生愛戴，鄭雅之老師不以此自滿，時常自省帶領不同的孩子時，是否有足夠的同理心，並表示教學生涯最感動的是「學生碰到困難第一個想到打給我」。

「寧可多做一些，也不要讓孩子獨自面對這些孤單與辛苦。」在西門國小服務八年的輔導老師柯怡如，陪伴許多孩子成長，曾有一名弱勢學生住處較遠，他十分擔心學生安全與心理狀態，便決定在家庭功能停擺到社會處接手的過渡期間，親自送這名學生回家。多年後再聽見孩子消息，得知學生目前學習狀態與情緒適應都非常良好，讓他肯定自己當初的選擇。除此之外，柯怡如老師也非常有才華，擔任教師會理事長協助同仁發聲，並發表期刊文章、拍攝輔導相關海洋環境影片。

教育處表示，感謝每一位老師們投入教育界，因為他們的付出，孕育出無數優秀的孩子，也譜出一段段動人的故事，春風化雨造福學子，實為杏壇表率。