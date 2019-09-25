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4張千萬大獎「中獎門市一次看」！最少只花10元買報紙就成幸運兒

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▲▼清冊出爐！全台14張統一發票「1000萬藏寶圖」　超商買一顆35元麵包秒變富翁。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票7、8月中獎號碼出爐。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

又到了單月25日統一發票開獎時刻，本期的千萬特別獎號碼是「45698621」；200萬元特獎號碼為「19614436」。而頭獎3組分別為96182420、47464012、62781818。其中，全聯福利中心開出一張特別獎發票，而小7跟全家則共開出3張千萬大獎，以及5張特獎200萬元，有消費者最少花10元就幸運中獎，快點拿起手上的發票，看看幸運之神有沒有眷顧你！

全聯於彰化延平門市開出特別獎發票，總計1張，消費者最少只花費190元購買佛蒙特咖哩即中了1000萬特別獎。業者指出，7、8月份共開出超過40萬個獎項，提醒7、8月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎得主可能就是自己喔！

▲▼小7，超商，便利商店，7-11。（圖／資料照）

而小7統計本期統一發票共有2位消費者獲得千萬大獎，分別為在台北市松山區民復門市購買10元報紙，另一人則在高雄市三民區坎城門市購買258元飲品等商品。而特獎200萬元部分共有4位得獎者；一人在金門縣金沙鎮陽翟門市購買63元零食、巧克力；一人在新北市永和區添丁門市購買25元飲品；一人在新竹市竹城門市購買共82元飲品、牛奶與飯糰；一人在苗栗縣公館鄉館福門市花費10元買紅茶。

至於全家本期則開出1組特別獎1000萬元，消費者於台中市的大雅清泉店，花費225元購買奶茶、民生用品等幸運中獎。至於特獎200萬元也開出1組，於北市興德店開出，消費者花費40元購買全家自有品牌FamilyMart Collection冷壓椰子水一瓶，幸運獲獎。萊爾富本期也開出特獎200萬元1組，幸運兒只花10元購買1份自由時報，就中了200萬元。

另外，小7本期也開出2位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市蘆洲區華安門市購買共116元的布丁、飲品與涼麵；一人於基隆市仁愛區極上門市購買55元飲品。而全家也開出3組，幸運兒分別獎落於新莊北醫店、龍普店和光輝店，消費者多半買飲料、零食、民生用品。

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