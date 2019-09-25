全聯買咖哩喜中千萬發票！全聯：7、8月發票開出超過40萬個獎項

▲最新一期統一發票今（25）日開獎，今年7、8月統一發票特別獎（1000萬元）獎號為45698621。（圖／ETtoday社群中心製作）

記者林淑慧／台北報導

最新一期統一發票今（25）日開獎，零售通路也傳來好消息，全聯福利中心表示，位於彰化的延平門市開出一張特別獎發票，民眾花費190元購買佛蒙特咖哩，就幸運中了千萬大獎。

今年7、8月統一發票特別獎（1000萬元）獎號為45698621，全聯福利中心表示，今年7、8月統一發票全聯共開出超過40萬個獎項，提醒7、8月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎得主可能就是你。

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今年7、8月統一發票特獎（200萬元）獎號則為19614436，頭獎（20萬元）3組分別是96182420、47464012及62781818。本期增開2組6獎（200元）獎號則為928及899。中獎民眾自10月6日起可開始領獎，領獎期限至2020年1月6日止。

另外，財政部表示，至今5、6月期特別獎（1000萬元）中獎發票還有一半沒來領，張數高達8張，金額最小一張為「茶之魔手」高雄保安店開出的1杯台灣青茶發票，花25元就中獎，提醒民眾把握時效兌換獎金。

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