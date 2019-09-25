元大金提3大因素對元大人壽現增140億　可望成為第三具獲利引擎

▲元大金控今天經董事會通過，宣布對元大人壽現金增資140億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

元大金控今（25）日董事會通過，由元大金控對元大人壽現金增資140億元，將待元大人壽董事會通過並經主管機關核准後辦理。元大金控表示，元大人壽6月底資本適足率為327%，淨值比為5.37%，均遠高於主管機關現行對壽險業者資本要求，且已於2018年度由虧轉盈，年度獲利2.77億元，但考量3大因素，決定於年底前再對元大人壽注資，今年也是連續第3年增資。

元大金控考量3大因素，決定年底前對元大人壽現增140億元，以展現「扎根屯糧」的堅定信念。首先是「響應主管機關政策」，受去年底壽險業者淨值大幅波動影響，金管會近來持續呼籲壽險業者應盡量以普通股增資健全財務，為響應主管機關「晴天先積糧」的政策，在集團整體資源利用與綜效最大化的前提下，元大金控對元大人壽現金增資以厚實壽險子公司資本。

再者是「降低增資頻率」，近年主管機關對壽險業資本適足要求持續提高，元大人壽因自身業務持續增長也衍生有資本需求。元大金已分別於2017年與2018年對元大人壽分別增資40億元與10億元，考量壽險子公司未來仍有業務擴增的資本需求，為降低頻繁分次增資造成的各項作業成本，擬提高本次增資金額。

最後是「效率化金控資源配置、推升集團綜效」，元大金指出，壽險為未來重要策略發展業務，元大金控以現金增資支援壽險子公司中長期業務發展所需的資本，期能在現行的證券、銀行雙引擎下，發展壽險為第三具獲利引擎。