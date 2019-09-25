下期營業用使用牌照稅10月開徵　車輛數成長3.26%

▲今年下期營業用車輛使用牌照稅開徵。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

今（108）年下期營業用車輛使用牌照稅在10月1日日開徵，繳納時間至10月31日，除計程車使用牌照稅外，遊覽車、租賃小客車、營業用貨車等營業用車輛的車主，都要期限內如期繳納使用牌照稅。

財政部表示，這次開徵的是營業用車輛下期(今年的7月1日到12月31日)的使用牌照稅。根據財政部統計，要繳納的車輛數為25.5萬輛，開徵金額為11.25億元，較去年同期車輛數24.7萬台，車輛成長3.26%、金額11.06億元，金額成長1.67%。各類營業用車輛使用牌照稅開徵車輛來看，小客車輛數為13.6萬輛，占營業用車輛的53.59%；大客車的數量為1.4萬輛，占比為5.73%；貨車為7萬多輛，占比為27.55%；曳引車3.3萬輛，占比為13.12%。

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官員表示，因為營業用使用牌照稅的計算方式，是根據車輛汽缸排氣量來算，所以有些營業人可能會以買較多輛的小車來取代一輛大車，所以才會使車輛成長3.26%、但是稅額僅成長1.67%。

財政部表示，逾期繳納使用牌照稅，每逾期2日，就會按應納稅額加徵1%的滯納金；所以11月5日與6日繳納者，就按應納稅額2%計算，依此類推最高可加徵至15%。超過30日仍未繳納者，除了加徵滯納金之外，也會移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。

營業用車輛使用牌照稅的繳款書，由地方稅稽徵機關郵寄納稅義務人，財部提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收），以現金或票據繳納，稅額在2萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店以現金繳納。使用超商Kiosk機台繳費，已不侷限於只能輸入工商憑證，也可使用「統編」及「車號」，只要輸入這兩者，就可以列印出稅單，繳納牌照稅。

也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、電話語音轉帳、晶片金融卡網際網路轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶網際網路轉帳等方式進行繳稅。不過，值得注意的是，利用信用卡繳稅者，各發卡機構服務費收取標準不一，需視各發卡機構規定。