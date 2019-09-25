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備戰雙11！東森購物提高10倍效能　扛住網站流量飆升

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東森購物雙11業績破2億　王令麟發200萬現金（圖／東森購物提供）

▲東森購物去年雙11業績破2億創開台單日紀錄，東森購物董事長王令麟（右1）特別頒發200萬獎金勉勵員工。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

距離雙11還有一個多月，不少電商業者已著手提前備戰，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元表示，為了因應雙11當天流量飆升，此次效能比平時多10倍以上，上禮拜也特別在凌晨時段花了6小時做系統測試，從結果來看，他認為「準備好了」。

雙11是網購年度大檔活動，各種超殺商品、折扣優惠盡出，吸引消費者瘋狂搶下訂，網站若扛不住瞬間爆增的流量，一但不穩掛掉將影響購物，去年momo購物網、蝦皮購物皆發生過當機事件，因此事前的壓力測試也成為電商迎戰雙11的準備重點。

去年東森購物全通路包含電視、型錄和電話行銷等，雙11單日全通路業績破2億，今年目標挑戰翻倍成長，從4、5月開始已經在著手進行規劃，楊俊元提到，這一次準備比去年更充分，在商品方面，主要聚焦在3c、家電、美妝、民生用品等品類，數量也已提前向廠商預訂做好備貨。

此外，楊俊元表示，上次雙11準備效能大概是平常4倍，比平常流量多4倍，原先預計只會用到一半，結果用了80%，所以今年效能將再提高3倍，應對當天的高流量。他也笑說，其實每年雙11還是會有一些小小狀況發生，而網站當掉也是一件好事，代表流量超乎預期，不過現在已經準備到不太可能會當掉的情形發生。

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