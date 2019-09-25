　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辣妹新買潮流褲　穿去上班驚覺「口袋凸凸」竟拉出整條…血塊版衛生棉！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女子購買新褲子口袋內竟然有帶血衛生棉。（圖／翻攝自推特）

▲女子購買新褲子口袋內竟然有帶血衛生棉。（圖／翻攝自推特下同

記者陳亭伃／綜合報導

現代物價偏高，不少人會選擇在量販店購買較為便宜的服飾、鞋子，但真的要小心地雷。美國一名20歲的女子從沃爾瑪（Walmart）買了一條黑色鬆緊帶的休閒褲，想說工作的時候可以穿著。沒想到等到真的穿去工作時，發現在褲子口袋的縫線內有一坨東西，好奇心驅使下割開一看，竟發現令人作噁的畫面。

根據英國《太陽報》報導，珮頓（Payton）過去是一名實習抽血醫生，每一天都在面對血液的她，萬萬沒想到有一天竟然在自己身上發生這麼荒唐的事情。珮頓從沃爾瑪買回的一件黑色褲子，就在工作的時候發現口袋內有一個「突起物」，好奇心驅使之下，決定將車線剪開。

▲女子購買新褲子口袋內竟然有帶血衛生棉。（圖／翻攝自推特）

▲口袋拿出的東西，讓珮頓差點嘔吐。

珮頓過程中還思考是否有放東西在口袋，沒想到一打開竟然是一坨帶血的衛生紙，而且還有衛生棉包裹住，「當下我真的覺得噁心透了！沒想到會有這樣的情況發生」所幸珮頓已經有戴著手套，她憤怒的表示，如果有人沒有戴手套而碰到這些陌生的血液，很可能會有疾病的傳染風險。

珮頓將褲子帶回購買的沃爾瑪，工作人員也相當震驚，並且不斷感到抱歉且退款給予禮物卡作為賠償。珮頓也表示，希望大家在購買衣服的時候，一定要先翻清楚口袋有沒有東西，「不然這樣噁心的情況，不是每個人都能接受」。

▲女子購買新褲子口袋內竟然有帶血衛生棉。（圖／翻攝自推特）

▲所幸珮頓當過抽血醫師。

►►臉色超好的美女秘密

ET快訊
基隆妹曬發票7碼全中...一看「20萬秒掰」　網悲：睡不著了
邱澤認愛！張鈞甯工作室首貼文「卻讓網全氣炸」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他狂刺女友後「Facetime給女友爸」　鏡頭轉向血屍…冷問：要怎處理？

12歲小妹「撿垃圾一半尖叫破水」　推進手術室10hr…門外母親竟升格阿嬤！

影／新手爸媽沒產檢…醫喜接生龍鳳胎　驚見小女嬰「身體被半截嬰屍殘肢包裹」

影／12歲小弟「遭屁孩問泰國首都」　下秒BANG掉「2顆子孫袋」母忍痛簽切結書！

嫩爸媽帶3歲小兄弟進森林　扔「流浪漢帳篷」：我們去買吃的…活體棄養嚇壞街友

鋪路工驚見罕見白松鼠　跟尾巴追進樹林「竟發現死7天流湯爛屍」！

川普誓言公開「通烏門」內容　揭密不錄音程序…邊聽總統講邊寫

小6童考試中噁心想吐…送醫查出懷孕7周！　鬼父趁老婆不在性侵大女兒

辣妹新買潮流褲　穿去上班驚覺「口袋凸凸」竟拉出整條…血塊版衛生棉！

外國人才沒更好！近2成日企「薪水少4.6萬」　2原因曝光「恐留不住人」

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

川普誓言公開「通烏門」內容　揭密不錄音程序…邊聽總統講邊寫

小6童考試中噁心想吐…送醫查出懷孕7周！　鬼父趁老婆不在性侵大女兒

辣妹新買潮流褲　穿去上班驚覺「口袋凸凸」竟拉出整條…血塊版衛生棉！

外國人才沒更好！近2成日企「薪水少4.6萬」　2原因曝光「恐留不住人」

87歲嬤擔心嘸人照顧　親手「毒殺身障孫」：我也快死了！

「北韓要我當專業騙子」脫北外交官太永浩來台曝叛逃動機　成暗殺對象也甘願

納粹曾刻集中營大門　IKEA廣告「各得其所應得」遭罵翻急撤

美國首例！　麻州緊急宣布所有電子煙相關產品「禁售4個月」

水泥封屍藏家5年！人妻「平底鍋毆死小三」仍離婚　酒醉向男友吐殺人真相

鋪路工驚見罕見白松鼠　跟尾巴追進樹林「竟發現死7天流湯爛屍」！

觀護盃／高師大求學改變人生　大馬陳偉隆成ABL球員

父親中風9年…家照者忙照顧生活！遠雄人壽「喘息計畫」提供協助

無視幼童哭哭　女師手拿棍棒拍打：你這麼脆！有什麼好哭的

中職／古林睿煬27日一軍初登板　劉育辰：不設限

台灣好行光林我嘉線　體驗林業歷史強化交通安全

侵佔國有鹽灘地「養文蛤、發大財」　警偵辦查出他還是通緝犯

議員緊咬「黨政不分」　排定柯文哲3次專案報告：檢討廉政公約

IKEA快閃旅館TOP 3熱門房型　「讓男友學習！」入住理由千奇百怪

國安會：大陸介入2020選舉　年底不排除再斷1-2個邦交國

小黃運將撞死同業坦承「就是要教訓他」　以洗腎為由求輕判

國際熱門新聞

2歲童被保母忘車上亡　母：流產..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

即／川普公布與烏克蘭總統通話　..

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

德國法院裁定：「宿醉」是一種疾..

小媽媽急診室等12hrs　胎兒..

名廚餐廳3星被斬1星！他告米其..

女師約15歲女學生滾床　繼父目..

馬國男「每天2瓶↑汽水」皮肉全..

8歲童裸身從9樓跳下亡　父母竟..

巴基斯坦5.8強震　至少22死..

愛犬走失！夫妻辭工作花57天找..

他冒名代打拳擊賽　心臟驟停戰亡

辣妹新買潮流褲　口袋拉出「咖啡..

更多熱門

相關新聞

英詭男求吻2歲童：我樂意帶她上床

英國一名25歲母親凱蒂（Katie Genter）聲稱，日前她帶著2歲女兒珮頓（Peighton）時，遇上一名詭異男子，對方上前求吻女兒，更說「我很樂意帶她到床上」，引得她尖叫不已，要詭異男滾遠一點。

網購最殺1元　限時搶購加厚衛生紙

廁所像被炸過！　兇手喵還裝無辜

頭皮切口用雙手擠　「一粒超完整囊腫」掉出來

男大生入住酒店！醒來卻發現棉被「一灘黑血」

關鍵字：

口袋經血衛生紙噁心

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面