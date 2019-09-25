辣妹新買潮流褲　穿去上班驚覺「口袋凸凸」竟拉出整條…血塊版衛生棉！

▲女子購買新褲子口袋內竟然有帶血衛生棉。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代物價偏高，不少人會選擇在量販店購買較為便宜的服飾、鞋子，但真的要小心地雷。美國一名20歲的女子從沃爾瑪（Walmart）買了一條黑色鬆緊帶的休閒褲，想說工作的時候可以穿著。沒想到等到真的穿去工作時，發現在褲子口袋的縫線內有一坨東西，好奇心驅使下割開一看，竟發現令人作噁的畫面。

根據英國《太陽報》報導，珮頓（Payton）過去是一名實習抽血醫生，每一天都在面對血液的她，萬萬沒想到有一天竟然在自己身上發生這麼荒唐的事情。珮頓從沃爾瑪買回的一件黑色褲子，就在工作的時候發現口袋內有一個「突起物」，好奇心驅使之下，決定將車線剪開。

▲口袋拿出的東西，讓珮頓差點嘔吐。

珮頓過程中還思考是否有放東西在口袋，沒想到一打開竟然是一坨帶血的衛生紙，而且還有衛生棉包裹住，「當下我真的覺得噁心透了！沒想到會有這樣的情況發生」所幸珮頓已經有戴著手套，她憤怒的表示，如果有人沒有戴手套而碰到這些陌生的血液，很可能會有疾病的傳染風險。

珮頓將褲子帶回購買的沃爾瑪，工作人員也相當震驚，並且不斷感到抱歉且退款給予禮物卡作為賠償。珮頓也表示，希望大家在購買衣服的時候，一定要先翻清楚口袋有沒有東西，「不然這樣噁心的情況，不是每個人都能接受」。

▲所幸珮頓當過抽血醫師。

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