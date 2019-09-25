川普誓言公開「通烏門」內容　揭密不錄音程序…邊聽總統講邊寫

▲美國總統川普面臨彈劾調查。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日表示，他將於25日完整公開與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通話內容。不過，根據前白宮、國安官員透露，總統通話紀錄不會以錄音或是完整逐字稿記下，按照標準程序，通常會有多名官員聆聽電話並寫下內容，再共同整合成文字紀錄。

「通烏門」在美國政壇掀起風波，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布，開始對川普進行彈劾調查。川普24日直接挑明，25日會公開完整、機密、原始的文字記錄，還原他7月25日與澤倫斯基的通話內容。

有報導指出，川普向澤倫斯基施壓，要求對方調查爭取2020民主黨總統候選人提名的前總統拜登（Joe Biden）。川普透過推特寫道，這份紀錄將呈現，他與澤倫斯基的通話「完全適當」。

美國國家安全會議（NSC）前高級官員告訴《路透社》，當總統與其他國外領袖通話時，標準的做法不是錄音，而是至少讓2名或是更多的人員聽電話。這些記下筆記的人，通常是中央情報局（CIA）派往NSC的官員。

官員表示，川普與其他領導人的通話，若要公開不太可能是錄音，也通常不會是一字不差的逐字記錄。按照標準程序，多名官員可能會把聽到的內容整理在一起。

前總統歐巴馬政府時期擔任國防部副助理部的法卡斯（Evelyn Farkas）表示，所謂的文字紀錄除了要依據筆記，很可能也並不完整，因為官員通常不會把公開後會引發爭議的內容記起來。

一名白宮前高級官員說，不太可能有錄音，只是有很多人聽著電話內容並記錄。白宮對此沒有發表評論。

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