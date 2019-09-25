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Fitbit數據整合至「智抗糖App」　協助台日用戶管理糖尿病

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▲▼Fitbit與Snap聯名合作。（圖／Fitbit提供）

▲Health2Sync宣布Fitbit數據整合至「智抗糖App」。（圖／Fitbit提供）

記者姚惠茹／台北報導

Health2Sync慧康生活科技今（25）日宣布，Fitbit的健康、睡眠與健身數據，現已可與Health2Sync在台灣和日本第一名的糖尿病管理應用程式「智抗糖App」 整合，協助台灣和日本36萬名智抗糖App使用者有效管理自己的糖尿病。
 
Health2Sync表示，在用戶同意的情況下，透過Fitbit數據與智抗糖 App的整合，用戶將可以把Fitibit裝置內的資料，包含心率、睡眠、身體活動及最近顯示指數是否超過、低於或落在健康範圍之內的血糖數據，同步至「智抗糖App」。

Fitbit裝置可協助使用者建立長久的生活習慣，像是增加使用者的體能活動和減輕體重，以管理及降低第2型糖尿病的風險，並將 Fitbit資料同步至「智抗糖App」，提供智抗糖使用者更全方位的健康數據，協助使用者選擇健康的生活方式，進而有效地管理自己的病況。

Fitbit表示，根據針對46個國家匿名追蹤的數據顯示，亞洲有許多民眾為睡眠問題所苦，台灣以及日本分別排名38和41，顯示睡眠問題較他國來得嚴重，由於血糖表現與睡眠品質息息相關，有效追蹤睡眠狀況能為第 2 型糖尿病患者的整體健康帶來更多正面效益。 
 
全球有超過4億人口罹患糖尿病，糖尿病是一種慢性疾病，若控制不良會提高併發症的風險，其中有超過一半患者來自亞洲，台灣和日本分別有將近200萬人和720萬人，而且過去十年來，糖尿病罹患率的增加造成個人和政府醫療支出大幅提高，以及工作生產力下降，成為兩國經濟發展上的負擔。

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