新竹地檢科技查賄大玩「開箱文」　美女檢察官入鏡超吸睛　

記者陳凱力、徐愷昕／新竹報導

新竹地檢署25日以時下正夯的「開箱文」方式，在署前廣場展示科技查賄的各項工具，從空拍機的拍攝畫面中除了可看到各項查賄儀器外，竟還出現了泡麵、蠻牛和行軍床，創意程度破表！另外，為達宣傳效果，檢察長還特別拜託美女檢察官擔任宣傳大使，躺在查緝工具中成為開箱的一部份，為活動增添話題。

▲新竹地檢署以時「開箱文」方式，在署前廣場展示科技查賄的各項工具。（圖／記者陳凱力攝）

新竹地檢署25日上午於廣場前展示歷來查賄實績和各種科技查賄器材，透過開箱文方式將器材排列成法務部檢舉賄選專線「0800-024099圖像」，在搭配美女檢察官陪躺後利用空拍機俯拍，盛大畫面大大宣示查緝決心，正面迎戰明年大選繁忙的查賄工作。

▲新竹地檢署「開箱文」，出動美女檢察官。（圖／記者陳凱力攝）

本次「開箱文」活動由先前承辦竹東鎮長候選人查賄案、勞心勞力於查賄工作的檢察官張瑞玲擔任宣傳大使，檢察長王文德表示，當時張瑞玲動員全署檢察官人力，累計傳訊1,000餘人次，盡心工作的態度令人敬佩，因此特別邀請來「陪躺」。

至於為何展示物會出現泡麵、蠻牛及行軍床，主任檢察官陳玉華表示，依據過去的經驗，因查賄工作忙碌常沒時間吃飯，泡麵、蠻牛可以讓檢察官工作中即時補給身體；而行軍床則是辦案時可以方便休息，擺放這些東西上去展示，是希望可以如實呈現顯察官辛苦的一面。

最後，檢察官也呼籲大家一同抓賄選，用QR-code加入檢方賄選檢舉專區，可檢舉正副總統候選人賄選，最高檢舉獎金1500萬元，檢舉立委候選人賄選最高獎金1000萬元。

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