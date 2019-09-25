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小七買10元報紙中千萬發票！統一發票今開獎　超商雙雄開出三組特別獎

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▲統一發票7、8月號碼出爐。（圖／ETtoday社群中心製作）

▲統一發票7、8月號碼出爐。（圖／ETtoday社群中心製作）

記者林淑慧／台北報導

最新一期統一發票今（25）日開獎，今年7、8月統一發票特別獎（1000萬元）獎號為45698621，有消費者在統一超商只花了10元購買報紙，就幸運對中千萬大獎。

今年7、8月統一發票特獎（200萬元）獎號則為19614436，頭獎（20萬元）3組分別是96182420、47464012及62781818。本期增開2組6獎（200元）獎號則為928及899。中獎民眾自10月6日起可開始領獎，領獎期限至2020年1月6日止。

請繼續往下閱讀...

在超商中獎訊息方面，統一超商統計共有2位消費者獲得千萬大獎；一人在台北市松山區民復門市購買10元報紙，一人在高雄市三民區坎城門市購買258元飲品等商品。

全家便利商店也有千萬發票幸運兒。全家便利商店表示，本期(2019年7-8月)中獎發票，共開出1組特別獎1000萬元，獎落台中市的大雅清泉店，有民眾花費225元購買奶茶、民生用品幸運中獎。

另外，財政部也提醒，至今5、6月期特別獎（1000萬元）中獎發票還有一半沒來領，張數高達8張，金額最小一張為「茶之魔手」高雄保安店開出的1杯台灣青茶發票，花25元就中獎。

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