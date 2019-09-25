　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「希望每個人都可以自由戀愛！」女女百合《粉紅緞帶》獲金漫獎2大獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 第十屆金漫獎，漫畫家「星期一回收日」以《粉紅緞帶》作品獲得年度漫畫獎、少女漫畫獎兩座大獎。期望每個人都能自由戀愛！（圖／記者林育綾攝）
▲第十屆金漫獎，漫畫家「星期一回收日」以《粉紅緞帶》作品獲得年度漫畫獎、少女漫畫獎兩座大獎。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

第10屆金漫獎頒獎典禮在今（25）日舉行，漫畫家「星期一回收日」創作的《粉紅緞帶》，描述女女之間的純情戀曲，在此屆獲得「少女漫畫獎」、「年度漫畫獎」2大獎項，她領獎時激動不已，也說「希望每個人都能夠自由戀愛！」

▲▼ 第十屆金漫獎，漫畫家「星期一回收日」以《粉紅緞帶》作品獲得年度漫畫獎、少女漫畫獎兩座大獎。期望每個人都能自由戀愛！（圖／記者林育綾攝）
▲文化部長鄭麗君（左）出席金漫獎，與漫畫家「星期一回收日」合影。（圖／記者林育綾攝）

《粉紅緞帶》是一部描述女性之間感情的「百合」作品，筆名為星期一回收日的漫畫家提到，百合的作品在市場上非常小眾，創作這故事除了是希望能在百合系列中多一個代表作，也剛好呼應了今年通過的同婚合法化。

請繼續往下閱讀...

▲▼第十屆金漫獎，漫畫家「星期一回收日」創作的《粉紅緞帶》，描述女女之間的純情戀曲，在此屆獲得「少女漫畫獎」、「年度漫畫獎」2大獎項（圖／翻攝自金漫獎網頁）
▲《粉紅緞帶》描述女女之間的純情戀曲，在第10屆金漫獎獲得「少女漫畫獎」、「年度漫畫獎」2大獎。（圖／翻攝自金漫獎網頁）

故事描述一名蘿莉塔少女露喵，在園遊會上遇見嬌小的郁萱，心中興起要幫對方穿上蘿莉塔服裝之想法。即使知道郁萱有喜歡的對象，也依然千方百計想讓她穿上，卻發現自己的心情，已經與原先完全不同了，女孩間的純情戀曲悄悄萌芽。

根據金漫獎入圍資料提到，2016年與台視、公視及八大電視合作，推出植劇場同名戲劇改編漫畫《戀愛沙塵暴》，廣受觀眾及讀者歡迎。2017年於東立旗下雜誌《星少女》開始連載百合向作品《粉紅緞帶》，在作者細膩的設定及作畫下，美好的校園青春裡，以「蘿莉塔」服裝作點綴，配上少女間酸澀微甜的情感，恰到好處的要素獲得讀者們一致好評。2018年2月～2019年3月於未來兒童月刊連載《食物，原來如此！》透過外星人亞米，學習豐富的食物知識。 2018年於CCC創作集VOL.4及VOL.5刊出，與『歷史百合小說家』楊双子合作。

第10屆金漫獎得獎名單（作品／作者／出版社）：

漫畫新人獎：《海色北極星》／吳宇實／（長鴻出版社）

漫畫編輯獎：《人物風流：鄭問的世界與足跡》／洪雅雯／大辣出版公司主編 

跨域應用獎：《北城百畫帖》／AKRU（沈穎杰）／蓋亞文化公司

單元漫畫獎：〈吉利狗與怪怪貓：敖幼祥上癮的漫畫人生〉／敖幼祥

兒童漫畫獎：《貓、妮妮一起玩》／崔麗君／典藏藝術家庭公司

少女漫畫獎：星期一回收日／《粉紅緞帶》／東立出版社

少年漫畫獎：《大仙術士 李白(5)》／葉明軒／台灣角川公司

青年漫畫獎：《魔幻時刻：THE ACTOR 第二集》／HOM、柯雁心著／原動力文化公司

年度漫畫獎：《粉紅緞帶》／星期一回收日／東立出版社

影／50年前漫畫被當成「毒」物！游龍輝獲金漫獎感動：還有人記得我

第十屆金漫獎入圍名單

ET快訊
邱澤認愛！張鈞甯工作室首貼文「卻讓網全氣炸」
隋棠爆「欠護理師錢不還」！本人親自回應了
4張千萬大獎「中獎門市一次看」！他10元買報紙就成幸運兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／50年前漫畫被當成「毒」物！游龍輝獲金漫獎感動：還有人記得我

「台中市民素質高，檢視市長要求也高」盧秀燕：會持續努力進步

砸千萬建澄清頻道遭立委批沒成效　農委會：反擊假訊息分享數達1萬次

週末到台中市環保藝術節耍「廢」　160公分「石虎抱抱」大人小孩搶拍照

85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC　汙染環境還恐致癌

被朋友盜領！妹子拖1月等不到還款「看IG無言了」　網全白眼突破盲點

平均5元／條！試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝「撕小條放蛋餅」牽絲美味炸

「希望每個人都可以自由戀愛！」女女百合《粉紅緞帶》獲金漫獎2大獎

基隆妹曬發票7碼全中...「心情坐雲霄飛車」20萬秒掰　網悲催：今晚睡不著了

影／50年前漫畫被當成「毒」物！游龍輝獲金漫獎感動：還有人記得我

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

「台中市民素質高，檢視市長要求也高」盧秀燕：會持續努力進步

砸千萬建澄清頻道遭立委批沒成效　農委會：反擊假訊息分享數達1萬次

週末到台中市環保藝術節耍「廢」　160公分「石虎抱抱」大人小孩搶拍照

85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC　汙染環境還恐致癌

被朋友盜領！妹子拖1月等不到還款「看IG無言了」　網全白眼突破盲點

平均5元／條！試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝「撕小條放蛋餅」牽絲美味炸

「希望每個人都可以自由戀愛！」女女百合《粉紅緞帶》獲金漫獎2大獎

基隆妹曬發票7碼全中...「心情坐雲霄飛車」20萬秒掰　網悲催：今晚睡不著了

影／50年前漫畫被當成「毒」物！游龍輝獲金漫獎感動：還有人記得我

女大生比基尼遊峇里島染軟疣　「加速藥效包保鮮膜」腋下險潰爛

北上與學子暢談城市治理　「媽媽市長」盧秀燕：要做就做最好！

「台中市民素質高，檢視市長要求也高」盧秀燕：會持續努力進步

中職／最後對決三振彭政閔　潘威倫搖頭：完全不敢想

馬大偉解盤／金鶯@藍鳥　「拆」莊買買金鶯

黨產會追徵中廣77億　趙少康告李登輝、劉泰英背信

民進黨已寄出邀請卡給陳水扁、呂秀蓮　參加928全代會

趙德胤下令「滑手機立刻開除」　施名帥曝《灼人秘密》拍攝內幕

過敏鼻涕狂流！醫試「氣功拍打」體內積水狂排...驚：療效顯著

中職／朱育賢、林益全打點王之爭　兩人眼光放更遠

充電線勒脖棉被罩頭　渣男被甩凌虐女友「遺書寫一寫折磨妳到死」

生活熱門新聞

快訊／統一發票7、8月中獎號碼..

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑..

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰5..

星宇航空搶先曝全黑「接駁巨獸」

買保護殼！網狂推犀牛盾、UAG..

遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開..

半夜有外送他驚呆　網曝宵夜場優..

周四起變天…北東連下5天雨　米..

路人都戴AirPods！他看呆..

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

i11 pro實拍！「天降開運..

更多熱門

相關新聞

漫畫曾被當成毒物！金漫獎得主感動

第10屆金漫獎頒獎典禮在今（25）日舉行，獲得此屆特別貢獻獎的是「武俠漫畫宗師」游龍輝老師，他在得獎感言提到，50幾年前漫畫被政府當作兒童「毒」物，沒想到50多年後文化部如此重視漫畫，還有專屬獎項，也很感動「50年後還有人記得（我）這個名字」，如今看到許多新進創作者，很期待未來台漫的發展可以比日韓都精彩！

紙本漫畫消失跟「房價」有關！

台漫《神之鄉》月光餅端上餐桌

武俠大師游龍輝獲金漫獎特別貢獻獎

第十屆金漫獎開始報名　最高獎30萬

關鍵字：

金漫獎粉紅緞帶星期一回收日

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面