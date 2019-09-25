「希望每個人都可以自由戀愛！」女女百合《粉紅緞帶》獲金漫獎2大獎



▲第十屆金漫獎，漫畫家「星期一回收日」以《粉紅緞帶》作品獲得年度漫畫獎、少女漫畫獎兩座大獎。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

第10屆金漫獎頒獎典禮在今（25）日舉行，漫畫家「星期一回收日」創作的《粉紅緞帶》，描述女女之間的純情戀曲，在此屆獲得「少女漫畫獎」、「年度漫畫獎」2大獎項，她領獎時激動不已，也說「希望每個人都能夠自由戀愛！」



▲文化部長鄭麗君（左）出席金漫獎，與漫畫家「星期一回收日」合影。（圖／記者林育綾攝）



《粉紅緞帶》是一部描述女性之間感情的「百合」作品，筆名為星期一回收日的漫畫家提到，百合的作品在市場上非常小眾，創作這故事除了是希望能在百合系列中多一個代表作，也剛好呼應了今年通過的同婚合法化。

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▲《粉紅緞帶》描述女女之間的純情戀曲，在第10屆金漫獎獲得「少女漫畫獎」、「年度漫畫獎」2大獎。（圖／翻攝自金漫獎網頁）

故事描述一名蘿莉塔少女露喵，在園遊會上遇見嬌小的郁萱，心中興起要幫對方穿上蘿莉塔服裝之想法。即使知道郁萱有喜歡的對象，也依然千方百計想讓她穿上，卻發現自己的心情，已經與原先完全不同了，女孩間的純情戀曲悄悄萌芽。

根據金漫獎入圍資料提到，2016年與台視、公視及八大電視合作，推出植劇場同名戲劇改編漫畫《戀愛沙塵暴》，廣受觀眾及讀者歡迎。2017年於東立旗下雜誌《星少女》開始連載百合向作品《粉紅緞帶》，在作者細膩的設定及作畫下，美好的校園青春裡，以「蘿莉塔」服裝作點綴，配上少女間酸澀微甜的情感，恰到好處的要素獲得讀者們一致好評。2018年2月～2019年3月於未來兒童月刊連載《食物，原來如此！》透過外星人亞米，學習豐富的食物知識。 2018年於CCC創作集VOL.4及VOL.5刊出，與『歷史百合小說家』楊双子合作。

第10屆金漫獎得獎名單（作品／作者／出版社）：

漫畫新人獎：《海色北極星》／吳宇實／（長鴻出版社）

漫畫編輯獎：《人物風流：鄭問的世界與足跡》／洪雅雯／大辣出版公司主編

跨域應用獎：《北城百畫帖》／AKRU（沈穎杰）／蓋亞文化公司

單元漫畫獎：〈吉利狗與怪怪貓：敖幼祥上癮的漫畫人生〉／敖幼祥

兒童漫畫獎：《貓、妮妮一起玩》／崔麗君／典藏藝術家庭公司

少女漫畫獎：星期一回收日／《粉紅緞帶》／東立出版社

少年漫畫獎：《大仙術士 李白(5)》／葉明軒／台灣角川公司

青年漫畫獎：《魔幻時刻：THE ACTOR 第二集》／HOM、柯雁心著／原動力文化公司

年度漫畫獎：《粉紅緞帶》／星期一回收日／東立出版社

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