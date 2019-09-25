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鳳鼻隧道限高4.6m…曳引車「繞道強闖」卡住！頂部電纜毀恐賠百萬

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記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹一名52歲的劉姓男子25日凌晨2時許駕駛曳引車行經鳳鼻隧道，明知車身高度過高，但劉男仍是選擇無視，還特意繞過限高架強闖駛進隧道中，才前行沒多久旋即遭到天花板卡住、動彈不得。警方到場後花了1個半小時才終於成功協助脫困，後續劉男除了得面對至少3000元的罰單外，還得面臨隧道天花板纜線包商求償，粗估目前損失就已達數百萬元。

▲▼鳳鼻隧道限高4.6m…曳引車「繞道強闖」卡住！頂部電纜毀恐賠百萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲曳引車不顧限高強闖隧道，卡在其中動彈不得。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方調查，劉男深夜駕駛曳引車自高雄北上，行經新竹鳳鼻隧道前即已看到「限高4.6公尺」的限高架，但劉男卻心存僥倖，明知自己曳引車後載運散裝水泥儲存槽，高度達5.03公尺、超高1.03公尺，但仍試圖強闖隧道，還在快速公路上稍作停頓，接著倒車、右轉改道繞過限高架再駛進隧道，不料才剛前行不久，旋即在86公尺處卡住，動彈不得。

▲▼鳳鼻隧道限高4.6m…曳引車「繞道強闖」卡住！頂部電纜毀恐賠百萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方試著將輪胎洩壓減高，但仍然無法脫困。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方獲報後偕同西濱北二工務段人員到場處理，原本試圖使用輪胎洩壓方式脫困，無奈水泥儲存槽超高太多，車胎洩壓減高後仍是無用，最後只好拆掉隧道天花板，前前後後共折騰了1個半小時，劉男才終於得以脫困，倒車駛離隧道。

鳳岡所副所長羅崇義表示，劉男車輛超高逾1公尺，依規定開出3000元以上、9000元以下罰單，後續也將再設限高架，避免用路人「鑽漏洞」。此外，由於最後劉男是透過人工拆除天花板隧道方式脫困，導致內部送電進入機房之纜線、纜線架受損，目前損傷正由包商清點、估算中，粗估損失已達數百萬元，倘若纜線毀損更嚴重一些、需要整條抽換的話，數字也有突破千萬元的可能；後續待包商估算完畢後，將一併向劉男求償。

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▲▼鳳鼻隧道限高4.6m…曳引車「繞道強闖」卡住！頂部電纜毀恐賠百萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鳳鼻隧道前設有限高架，但劉男「偷吃步」改道繞過，強行駛進隧道中。（圖／記者陳凱力翻攝）

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