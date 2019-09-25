瑞基獲沙國邊境防疫50萬美元訂單　來自沙國營收占比將提高

▲瑞基海洋。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

瑞基海洋（4171）今（25）日公告取得沙烏地阿拉伯代理商的銷售合約，提供沙國環境水利農業部(Ministry of Environment, Water, and Agriculture, MEWA) POCKIT Central全自動核酸檢測設備及瑞基試劑產品，這次銷售合約下單29套POCKIT Central，以及其他硬體設備包含tacoPrep樣品均質機、cubee迷你離心機及禽流感等瑞基試劑產品，共計約美金50萬元（約為新台幣1,550萬元）。

瑞基表示，這對瑞基今年營收有所貢獻外，對跨足沙國官方檢疫及生物安全防控相關的業務更是重要的里程碑。未來MEWA將在沙國各地海關及機場設置POCKIT Central全自動核酸檢測設備，並使用瑞基試劑產品，以強化沙烏地阿拉伯地區的生物安全及邊境疾病管控。

請繼續往下閱讀...

瑞基近年在沙國業務快速成長，這次透過代理商取得沙國國家防疫的門票，未來除MEWA的後續訂單之外，公司期待能獲得其他沙國政府單位擴大採購，對未來的營運將有挹注。

MEWA為沙烏地阿拉伯負責監控與發展環境水利及農業項目的政府單位，這次採購主要著重在邊境防疫所需，因為邊境防疫是阻絕傳染病自境外移入的第一道防線，沙烏地阿拉伯位於西亞阿拉伯半島，與中東各國相鄰往來人口眾多，因此加強出入境檢疫至關重要，才能有效防堵疫病入境與擴散。

瑞基表示，POCKIT Central將整個核酸檢驗流程簡化成「樣品進、結果出」的設計，操作簡單且85分鐘即可得到品質等同於一流醫院檢驗室的結果，可以高效率提供邊境檢疫正確的檢驗結果。

瑞基自2018年新增沙烏地阿拉伯代理商後，在該國業務快速成長，當年度來自沙國營收比重約5.62％，在本次銷售合約之貢獻下，2019全年沙國之營收比重可望大幅提升，並期待從沙國MEWA擴大到中東區域各國政府單位的發展。