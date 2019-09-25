黨產會追徵中廣77億　趙少康告李登輝、劉泰英背信

▲ 李登輝、劉泰英。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

行政院黨產會24日認定，中廣公司為國民黨附隨組織，將追討新台幣77.3億元。事後中廣公司董事長趙少康表示，他們並沒有拿這筆錢，黨產會應向國民黨追討。趙少康25日具狀控告前總統李登輝、台綜院院長劉泰英背信，「這中間有沒有五鬼搬運、有沒有利益輸送？」

趙少康表示，李登輝於民國77年1月13日起至89年3月24日止，擔任國民黨黨主席，依照國民黨黨章，黨主席是綜理全黨黨務；而當時劉泰英於82年4月至89年4月止擔任國民黨投資管理委員會主任委員，掌理國民黨經濟及重大投資，均係為他們處理事務之人。

趙少康指出，劉泰英以88億元出售中廣總部土地給中投，再由中投公司以90億元轉手賣給宏盛建設，事後宏盛建設捐款2.9億元給劉泰英擔任院長、李登輝擔任榮譽董事長的台灣綜合研究院（台綜院）。

趙少康質疑，「你賣了中廣的帝寶土地，為什麼建商要捐給李登輝的台綜院2億9千萬？你去想這個道理嘛！這中間有沒有五鬼搬運、有沒有利益輸送？」

趙少康提到，中廣以88億元出售仁愛路帝寶土地，僅一部分資金用於購買松江與林森大樓，這兩棟當初是以高價買下的，「為什麼高買？市場有一定的價錢，你為什麼多付那麼多錢給別人？中間有沒有鬼？換句話說，黨產會是說沒有看到國民黨從中廣拿錢，那是沒有看到表面上從中廣拿錢，但私下偷偷地五鬼搬運，那個錢是很多的。」

趙少康指出，松江與林森這兩棟大樓高買，不符合市場的價格，依照公報，松江大樓減損13億6458萬9千元，林森大樓則減損10億4千萬，加起來大約24億，「根本不認定你這個樓買得這麼貴，你根本不應該買這麼貴，也就是說這兩棟樓多付了24億，各位，24億耶！錢到哪裡去了？」

趙少康認為，李登輝、劉泰英兩人在這段期間土地與大樓都是高價買、低價賣，兩人意圖為第三人的不法利益從事違背其職務的行為，讓國民黨、中投、中廣遭受損失，犯了刑法第342條之1的背信罪，而黨產條例溯及既往，那追究對象也該溯及既往，李登輝、劉泰英應負起責任。

▲中廣仁愛路土地出售，上面有李登輝、劉泰英簽名。（圖／趙少康提供）

►超越藍綠，就靠她了