被朋友盜領！妹子拖1月等不到還款「看IG無言了」　網全白眼突破盲點

▲金融卡示意圖。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

朋友會做出這樣的行為嗎？一名女網友在臉書哭訴自己被朋友盜領錢，看在對方表示會還錢的份上就沒有報警；但她苦等1個月卻遲遲沒有收到錢，對方還常炫耀玩樂的動態，讓她很頭痛，發文尋求網友意見。

「到底我該怎麼做？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨道，她的帳戶密碼疑似無意間被朋友聽到，對方還偷拿她的金融卡去盜領了一筆；但最後在朋友另一半的勸說之下，她心軟選擇不報警。原PO原以為對方在領薪日就會還錢，沒想到還是一拖再拖，等了1個月都沒有結果。

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原PO心寒表示，對方後來又說好這周要還錢，結果時間一到秒改口，說下個月分期還；更令她無言的是，朋友的Instagram上還時常PO出去吃喝玩樂的動態，讓她終於忍不住向網友求救。

▲盜領錢的朋友還一直發出去玩樂的照片。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，有網友突破盲點表示，既然對方都做出「盜刷」這個動作了，就代表他根本不配當朋友，既然不是朋友，就無須顧慮情和義了，「這是罪犯不是朋友啊」、「真朋友是不會盜刷的齁」、「真正的朋友不會貪圖妳的錢財」。

其他人則是勸原PO趕快報警，否則後悔的就會是自己，「妳的心胸也太開闊了吧」、「盜領一次就會有下次，請報警謝謝」、「第一時間沒報警就不對了」、「朋友的另一半該不會是共犯吧」、「直接讓他留案底了不用客氣」。

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