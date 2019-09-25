嘉縣警勇擒要犯　議長張明達親赴縣警局頒贈加菜金

▲▼ 縣議會議長張明達（圖左）親頒加菜金，縣警局局長廖宗山（圖右）代表受贈。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局日前於民雄鄉破獲槍擊殺人要犯挾持人質及持有槍械爆裂物，警方第一時間啟動快打到達現場警戒維安，同時拉起封鎖線避免民眾遭受無辜波及，在圍捕過程中警方不斷與嫌犯心戰喊話，在多方努力下，警方不費一槍一彈順利勸降歹徒，並破獲大批槍械，縣議會議長張明達25日親赴縣警局致贈加菜金並表達慰問之意。

▲▼ 縣議會議長張明達（前排左四）與警方大合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣議會張議長明達及警察之友會曾秋猛理事長，25日專程前往警察局頒發加菜金，議長張明達親自致贈16萬元加菜金，另代秘書長致贈10萬元，理事長曾秋猛致贈15萬元，並由局長廖宗山代表警察局受領，以鼓勵員警英勇執勤，順利緝獲犯嫌，守護地方治安。

▲▼ 警察之友會曾秋猛理事長（右）親頒加菜金。（圖／記者翁伊森翻攝）

警察局局長廖宗山表示，民雄圍捕槍擊要犯案，警方在與嫌犯對峙5小時期間，戶外風吹雨打加上擔心嫌犯攻擊心理壓力，第一線執勤勤務人員甚為辛苦，所幸最後平安落幕沒有釀成傷亡，議長、秘書長及曾理事長特致贈加菜金，以鼓勵執勤的同仁在嫌犯持有大量械彈下，仍奮不顧身勇敢守護嘉義縣民的安全。特別感謝議長、秘書長及理事長對於警政支持，也期望未來本局的每位同仁都能持續努力做好本分，共同守護幸福好嘉園。

該案現場共起出制式手槍2枝、仿造手槍7枝、仿造霰彈槍1枝、土造手槍2枝、改造手槍1枝、霰彈子彈48顆、子彈178顆、彈匣32個、爆裂物8個、防彈衣1件、毒品安非他命毛重1.1公克、大批槍枝改造工具及槍枝零組件。