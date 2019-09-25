基隆妹曬發票7碼全中...「心情坐雲霄飛車」20萬秒掰　網悲催：今晚睡不著了

▲原PO失落曬出廢紙發票！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

老天開得玩笑也太大！今（25）日是統一發票開獎日，不少民眾迫不及待對獎，迎接生活中的小確幸，然而基隆一名女網友臉綠，明明發票號碼對中7碼，卻連1毛錢都領嘸，讓她痛在心裡口難開，「原來擦肩而過是這種感覺！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》心碎討拍，今日是7至8月發票開獎日，她興奮拿起手中的傳統發票對獎，怎料瞬間臉噴綠光哀號「原來擦肩而過是這種感覺！」

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仔細一看畫面，原PO到基隆某百貨消費，發票號碼是「96182421」，接著對應螢幕中的頭獎「96182420」，僅差一號的距離，立刻和過路財神20萬說掰掰，讓她的心情宛如坐雲霄飛車般忽上忽下，無奈最後1毛都領不到，只能把廢紙當作紀念品。

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▲網歪樓，恭喜前一位客人中獎！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

比悲傷更悲傷的文章一貼出後，短短1小時就引發大批網友朝聖，紛紛幫QQ安慰「還好只是和20萬差肩而過，和一千萬的可能會痛好幾年」、「下次記得插隊」、「20萬擦肩而過，搞不好前一位客人還跟店家說不用發票，店家賺到」、「這個在怎麼氣也不會比打統編氣」、「可惜不是妳」、「那種失落感～我懂」、「本日最悲傷的文章」、「讓載具自己對獎就沒這種煩惱了」、「默哀1秒鐘」、「今晚妳會睡不著了」、「我也是常在我的前一張或後一張發票是中獎的，最多只有5個數字，沒有你那麼多個，想開點，一切都是天注定好的」、「我都從後面開始對，沒這個困擾」。

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