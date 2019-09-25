鼓勵員警士氣　嘉縣警局表揚苦民所苦績優員警

▲▼ 嘉義縣警局表揚優秀員警 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長翁章梁曾在公開場合期勉員工「共同解決人民生活的苦」，政治的本質就是運用權力調動整合資源來解決問題，讓我們的人民可以過得更好，嘉義縣警察局員警秉持縣長服務理念，積極走入社區，來服務人民，做民眾的「好夥伴」、「好厝邊」，全心協力解決人民的困難，25日局務會議也表揚轄內各優秀員警，期許他們繼續秉持同理心為民服務。

▲▼ 嘉義縣表揚優秀員警 ，中埔分局頂六派出所巡佐兼所長陳宏甲(圖右)協助迷途獨居長輩返家獲表揚。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局25日利用局務會報，由縣警局局長廖宗山公開表揚為民服務績優的員警，計有民雄分局溪口分駐所警員劉信宏、何燦洲:超商店員與警方積極阻詐 婦人保住45萬元；朴子分局朴子派出所警員董英偉、黃淑芬:熱心警協助路倒民眾就醫；水上分局太保分駐所警員鄭惠珊、董晉瑋:女警暖心安撫迷失童 鄰里廣播建功助返家；布袋分局義竹聯合所巡佐侯昭遷、警員林龍輝:迷途老翁雨中徘徊路上險象環生 布袋警幫助返家；中埔分局頂六派出所巡佐兼所長陳宏甲、警員陳性瑤、黃思惟:獨居八旬失智翁半夜迷失 中埔警黑夜搜救助返家；竹崎分局阿里山派出所警員劉慶瑞、柯宏林:七月鬼門開 鬼門關前「警」急救人；竹崎分局瑞里派出所巡佐兼所長江良益、警員張仕平:導航系統誤導進退兩難 警協助民眾車輛脫困等7件15人。