漫遊北港暨國際糕餅麻油節　將於9月28、29日登場

▲活動當天，還有數十輛各地胖卡餐飲車大集結登場。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

由行政院雲嘉南區聯合服務中心與北港形象商圈發展協會共同辦理，及立法委員蘇治芬與立法委員劉建國大力支持協助下所舉辦的「2019漫遊北港老街尋古蹟暨國際糕餅麻油節」活動，將於9月28、29日在北港朝天宮前盛大登場，行銷北港觀光文創與在地農特產。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，為活絡北港商圈經濟及促進發展，積極與中央爭取補助商圈促進消費計畫，提升商家的銷售能力，讓北港形象商圈更有競爭力，在台灣商圈界發光發亮。本次北港古蹟巡禮活動，是以北港朝天宮為中心，藉由導覽解說老師的引導，串聯北港古蹟路線（義民廟、甕牆、鎮安宮及水道頭文化園區），帶領遊客探尋北港的廟宇建築、文化古蹟及傳統藝術創作，深入感受北港當地歷史文化內涵，體驗百年前北港的故事，也把商圈周邊的景點串聯起來，把漫遊北港的方式形成『動態觀光』。

9月28、29日二日活動表演節目內容精彩，有嚴詠能打狗亂歌團、兄弟樂團、張老師樂團、小叮噹樂團、北港鎮古樂音樂學會、雲火INFERNO火舞團、舞蹈家羽樂舞集及太極拳武術表演等，極力展現北港在地產業特色，並於9月29日有第四屆全國北港報馬仔麻油創意料理大賽，期盼能夠吸引全國各地對料理有熱情之人士來到北港體驗北港、感受北港麻油與眾不同之處外，更盼能透過此活動增加民眾到訪北港觀光產業之意願。