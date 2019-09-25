飛行夾克展必勝決心！民進黨全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文

▲羅文嘉、卓榮泰、林飛帆秀新「戰袍」。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會28日登場，25日中常會先討論出「社會同行世代共贏」決議文草案，預計在全代會中正式通過。民進黨主席卓榮泰會後記者會表示，這份決議文代表台灣社會齊步同行、不同世代攜手共贏的綱領，也象徵民進黨壯大台灣的核心精神。

針對「社會同行世代共贏」決議文，民進黨副秘書長林飛帆表示，之所以提出是有鑑於民進黨2016年執政以來，推行許多轉型政策，過程中國際及兩岸之間情勢有很大變化，在外在與內部結構改變過程，有必要提出新的執政綱領，因應未來執政需要，做為執政政黨也有責任要提出價值、態度，跟施政想法。

林飛帆指出，決議文有幾個核心精神，第一個在捍衛主權方面，明確拒絕一國兩制，民主防衛機制上要深化國防自主、加強民主防衛相關法制內容。其二，在推動轉型過程中，轉型工作與社會連結要有更大幅度調整，緊密跟社會連結，包括強化政府民間協力治理，黨跟社會連結機制，透過黨的平台含納不同意見，轉型過程要考量各群體感受。

第三個部分，林飛帆說明，推動經濟與社會轉型工程，應該秉持公平永續，以及台灣社會強化的方向前進，更要意識到堅持改革過程中，會有相對脆弱的群體，在過去會受到相對剝奪感，決議文中提到要清楚向台灣社會交代，未來不希望轉型工程中遺落脆弱群體。

林飛帆說，台灣不應該侷限在海峽一側，應該定位成「太平洋的台灣、世界的台灣」，未來要如何在區域當中做出更多貢獻，要以聯合國永續發展目標作為願景，台灣要在國際區域裡跟其他國家做經貿連結。

林飛帆強調，這份決議文經歷過非常多慎重討論，台灣未來要面對當中國大陸非民主擴張，侵略力道越來越強的時候，如何強化台灣、壯大台灣，「我們認為壯大台灣的方式是社會同行，強化台灣之後來連結世界，以這樣來面對、抵抗來自中國大陸非民主的擴張威脅。」

全代會上除了將通過最新決議文，另一大亮點是新曝光的戰袍「飛行夾克」。小英2020競選連任「戰袍」不同於過去選戰常見的工作外套，服裝主打「飛行夾克」，一展俐落作戰的氣勢。

卓榮泰超愛穿飛行夾克，他笑稱因為太多人來跟自己要，乾脆直接做一件給大家，全代會當天包含總統及全部黨部同仁都會穿上身，展現戰鬥氣勢。羅文嘉介紹，這件外套全部台灣製造，不但防風防雨還「不怕滲透」，象徵民進黨經過過去年低迷，未來路途雖然遙遠，但要展開翅膀一起翱翔，不分世代一起贏得2020大選。