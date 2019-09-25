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競爭對手變合作夥伴　草莓網預計10月上架蝦皮開賣

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東森購物網暨草莓網執行長楊俊元（圖／東森購物提供）

▲東森購物網暨草莓網執行長楊俊元表示，今年草莓網在台灣的營收預計將較去年成長3倍。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物整體業績持續往上攀升，在今年1～8月營收年成長中，草莓網達131億元，較去年同期成長29%，預估在台灣的整體營收將增長3倍之外，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元表示，第4季在台灣、大陸、東南亞及韓國將有新通路拓展，不僅與韓國的現代購物合作，還會在蝦皮購物上架販賣。

東森購物於去年5月中完成併購美妝跨境電商草莓網後，營收穩定持續衝高，從接手前在台灣一年業績做不到2000萬新台幣，到今年可以挑戰2000萬港幣，並保守估計明年可望破3000萬港幣。

楊俊元分析，過去講跨境電商已經10年了，但目前台灣檯面上很少見到哪個品牌做出了一定營業規模，而草莓網能夠有強勁的成長動能，除了在於有很強的美妝品採購力，擁有超過800個以上品牌、3萬3千個商品件數，另外就是做到真正的跨境電商，透過完整的金流、物流，把商品賣到全球200多個地方，並且可以24小時發貨。

草莓網（圖／翻攝自草莓網）

▲楊俊元表示，草莓網實現做全世界的跨境生意，像是東森旗下demo商品在平台上架後，也立刻吸引澳洲、美國等消費者下單。（圖／翻攝自草莓網）

楊俊元表示，從營業額來看，目前賣最好的第一名是在澳洲，其次是香港、紐西蘭、中國大陸，另外也有來自非洲、以色列、中東、印度、俄羅斯等地的訂單，若以台灣思維會認為「這些地方的美妝品銷量很大嗎」，雖然每個地區發展現況都不一樣，但數字反應出結果，證明擁有一定的營業規模。

對於草莓網的未來營運策略，楊俊元提到，除了加強電商本質發展平台，另外將著重在商貿部分，像是草莓網在去年第4季與香港某電商合作，後續帶動該平台營業額衝到前3名，而今年開始尋求各國當地電商結盟，作法類似b2b2c模式，除了已經在台灣樂天市場開店上架之外，預計10月也將於新加坡、馬來西亞的蝦皮上線，10月底、11月初則是於台灣蝦皮上線，屆時透過這幾個平台也能買到草莓網的商品。

楊俊元說，站在東森購物角度來看，各家電商都是競爭夥伴，但草莓網立場是把它們視為合作夥伴，接下來也希望能在年底前進駐韓國現代購物，透過與在地電商合作拓展通路，拉升整體業績快速成長。

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