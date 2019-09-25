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連續8年植樹淨灘！南山人壽揪500人「清理西海岸」清出680公斤垃圾

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▲南山人壽攜手林務局、新北市環保局、互助營造及南山產物等企業，透過淨灘、植樹守護海岸愛地球。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽攜手林務局、新北市環保局、互助營造及南山產物等企業，透過淨灘、植樹守護海岸愛地球。（圖／南山人壽提供）

財經中心／綜合報導

為了環境保護，南山人壽於21日「國際淨灘日」在新北市金山及雲林縣台西海岸舉辦「2019年南山愛海洋行動」，500人民眾參與，共清理出總重量逾680公斤、相當於600人每天產出的垃圾量。南山人壽表示，清除垃圾的同時，也種植3000棵防風樹苗，希望能透過植樹固砂，減緩海岸侵蝕及地層下陷的衝擊，守護台灣美麗的海岸。

自2012年起，南山人壽就以植樹固砂、淨灘等具體行動，守護台灣海岸生態與自然風貌，今年更擴大守護海洋行動的範圍，攜手林務局、各縣市環保局處及在地海洋環保團體，從5縣市擴展到11縣市海域，新增6個偏遠的淨灘地點，從最北的基隆、南至高雄，並首度擴及東岸的宜蘭、台東海岸。

南山人壽表示，為了呼籲民眾一起加入愛海洋行動，除了員工、業務夥伴積極投入外，也發揮企業影響力，號召員工親友、保戶及合作企業夥伴，如南山產物、三菱電機、互助營造等一起加入，預估將有逾5000人用實際行動響應支持守護海洋愛地球系列活動。

▲南山人壽「2019年南山愛海洋行動」將種植3000棵防風樹苗，為海岸線建立第一道防線，守護沿岸居民安全。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽「2019年南山愛海洋行動」將種植3000棵防風樹苗，為海岸線建立第一道防線，守護沿岸居民安全。（圖／南山人壽提供）

今年，南山人壽深入6個海廢聚集地點，邀請在地學校如基隆八斗國小、新北欽賢國中、宜蘭岳明國小、新竹埔和國小、嘉義東石國小、台東豐田國小，於校園舉辦「海洋環保講座」，並且透過救護海龜的現場經歷，帶領在地民眾認識海洋污染的嚴重性，鼓勵大家以實際行動關懷環境、守護自己的家鄉。

南山人壽表示，公司連續8年推動愛海洋行動，逐年有計畫透過築籬、固砂、植樹與淨灘等方式，守護台灣海岸線自然生態；今年更擴大在新北金山和雲林台西等二處海岸，進行植樹固砂工程，累計在4處海灘種植9000棵防風樹苗，期盼日後長大成林，發揮護土固砂功能，為海岸線建立第一道防線，守護沿岸居民安全。

除了以實際行動守護台灣海岸環境，南山人壽也透過多元管道推廣海洋環境教育，深入校園、社區舉辦海洋環保講座，並透過南山FB官方粉絲團倡議「愛海洋行動」，擴大宣導海洋環境保護觀念，期許全民能在日常生活中，重視塑膠垃圾汙染、海岸遭侵蝕等的嚴重性。

▲南山人壽於雲林台西植樹淨灘，為守護海岸愛地球貢獻心力。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽於雲林台西植樹淨灘，為守護海岸愛地球貢獻心力。（圖／南山人壽提供）

 
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