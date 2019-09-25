環保政策接地氣　啟動關懷資源回收個體戶溫暖計畫

▲環保署長致贈個人防護裝備。（圖／新竹市政府提供）

振道記者蔡文綺／新竹報導

資源回收個體業者是資源回收工作最前線的尖兵，行政院環境保護署與新竹市環境保護局25日舉辦「感謝資源回收個體業者及溫馨關懷活動」，環保署長張子敬與新竹市副市長沈慧虹特別到場表達關懷，感謝市轄內580名個體業者平日從事資源回收的辛勞，同時由張子敬署長致贈遮陽帽、反光背心及手套等個人防護配備，以提升個體業者工作安全及士氣，共同為資源回收與循環經濟盡心力，提供下一代更美好的環境。

環保署表示，現今的資源回收政策是由政府提供一個結合行政資源、關懷弱勢及處理再利用通路的平台，其中資源回收個體業者的照顧及福利權益，更是持續推動資源回收政策重要的一環。為關懷資收個體業者及拓展資源回收管道，過往已推動「資收大軍計畫」及「資收關懷計畫」，自2019年8月1日開始，針對全台約8,900名列冊資收個體業者更進行加碼補助，提高每人每月補助金上限至3,500元，且補助資收物收購金額優於處理業向回收業回收的最低價格。

環保署說，為加深加廣照顧關懷從事資源回收的個體業者，2020年將推動兩項加碼福利，包括擴大個體業者補助對象及每月享有2次資收物免費清運服務。補助個體業者每人每月補助金上限3,500元，今年的補助資格為低收入與中低收入戶等兩個對象，明年補助資格將擴增為列冊資收個體業者皆可申請補助。另為減輕個體業者推車負擔及提高清除速度，個體業者每月享有2次資收物免費清運服務，由清潔隊到個體業者貯放場域執行清運服務，讓個體業者少推一里路，感受政府溫暖照顧的實際行動。

新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅感謝環保署補助經費，全力支持新竹市的各項環保工作，同時感謝張子敬署長致贈遮陽帽、反光背心及手套等個人防護配備，讓環保關懷接地氣、送禮送到心坎裡。她溫馨提醒個體業者，在大街小巷執行資源回收工作時，一定要全副武裝，戴好帽子手套、穿上反光背心，才能提升安全防護效能，做好回收來支持家庭與生活，同時持續守護地球，為環境永續與後代子孫盡心盡力。

新竹市環保局表示，環保署今年8月1日開始針對列冊資收個體業者進行加碼補助，提高每人每月補助金上限至3,500元，新竹市有24人獲得補助，住在北區的低收入戶、76歲邱阿嬤是加碼補助的一員，她表示，從事資源回收工作已超過10年，因先生及兒子皆是雙眼全盲的身障人士，家計負擔全由她一肩扛起，因近年資收物變賣價格遽降及物資飛漲，生活更顯拮据，很高興有機會加入資收大軍行列，又申請到加碼補助，對生活開銷緩解許多，很感謝政府德政的溫暖幫忙。

地球只有一個，在人類長期過度使用下，有限的資源已瀕臨枯竭。資源回收除可垃圾減量、降低垃圾處理成本外，還可以延長掩埋場及焚化廠的使用年限，減少污染、讓資源永續利用，減少環境的耗損，籲請全民落實資源回收，打造循環經濟的永續環境。