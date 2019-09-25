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女大生比基尼遊峇里島染軟疣　「加速藥效包保鮮膜」腋下險潰爛

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▲▼台中女大生遊海島，身上出現紅疹。（圖／記者陳玉翻攝）

▲醫師鍾佩宜指出，女大生誤信偏方進而影響治療，所幸評估經4週冷凍治療即可痊癒。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中一名20歲女大生，今年暑假與同儕相約到峇里島遊玩5天4夜，白天行程是水上活動、晚上則安排按摩SPA，幾乎都穿著比基尼行動，但她返台後發現右邊腋下出現紅色丘疹，因不會痛癢就沒理會，不過手臂、胸前陸續出現症狀，她擦藥後為求快速治癒，竟嘗試網友提供「包覆保鮮膜」方法，反而造成潰傷症狀，她急奔大醫院救治，才知道是感染傳染性軟疣；台中茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜表示，女大生誤信偏方進而影響治療，所幸評估後經4週冷凍治療即可痊癒，同時呼籲民眾若發現身體異況，一定要遵照醫師用藥。

▲▼台中女大生遊海島，身上出現紅疹。（圖／記者陳玉翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼女大生右邊腋下、手臂等處出現紅色丘疹，誤用保鮮膜包覆加速吸收偏方，導致傷口潰瘍。

▲▼台中女大生遊海島，身上出現紅疹。（圖／記者陳玉翻攝）

鍾佩宜指出，此案例女大生應是在出遊時僅穿著三點式泳裝，在玩水或做SPA等過程中，不慎感染到傳染性軟疣，返台發病後，她先到皮膚科診所就醫，醫師開立治療軟疣藥膏，建議她2天塗抹1次即可，但她想要快點好，竟每天塗抹3次，更誤信網友提供「包覆保鮮膜8小時」可讓藥物加速吸收，未料造成反效果，導致水泡和潰瘍。

鍾佩宜說，傳染性軟疣的患者通常為小孩、免疫力較低的患者，而目前女大生治療方式，是以冷凍治療為主，需要用零下196度液態氮進行患部冷凍治療，因她感染範圍較大，預計要分次進行4週才能完成療程。

同時也呼籲民眾，身上有傷口要避免進行水上活動或做SPA，避免傷口感染病毒，另若身上一旦出現紅疹，應立即就醫看診並遵守用藥，千萬不要誤信偏方「下手過重」，反而會導致反效果。

▲▼台中女大生遊海島，身上出現紅疹。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼醫師採用分次冷凍治療，評估4週後傷口就可痊癒。

▲▼台中女大生遊海島，身上出現紅疹。（圖／記者陳玉翻攝）

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