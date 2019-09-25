花10元買紅茶就中200萬元！小7、全家開出3張千萬大獎與5張特獎

▲小7跟全家本期共開出3張千萬大獎，以及5張特獎200萬元。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

又到了單月25日統一發票開獎時刻，本期的千萬特別獎號碼是「45698621」；200萬元特獎號碼為「19614436」。而頭獎3組分別為96182420、47464012、62781818。快點拿起手上的發票，看看幸運之神有沒有眷顧你！其中，小7跟全家本期共開出3張千萬大獎，以及5張特獎200萬元。

小7統計本期統一發票共有2位消費者獲得千萬大獎，分別為在台北市松山區民復門市購買10元報紙，另一人則在高雄市三民區坎城門市購買258元飲品等商品。而特獎200萬元部分共有4位得獎者；一人在金門縣金沙鎮陽翟門市購買63元零食、巧克力；一人在新北市永和區添丁門市購買25元飲品；一人在新竹市竹城門市購買共82元飲品、牛奶與飯糰；一人在苗栗縣公館鄉館福門市花費10元買紅茶。

而全家本期則開出1組特別獎1000萬元，消費者於台中市的大雅清泉店，花費225元購買奶茶、民生用品等幸運中獎。至於特獎200萬元也開出1組，於北市興德店開出，消費者花費40元購買全家自有品牌FamilyMart Collection冷壓椰子水一瓶，幸運獲獎。

另外，小7本期也開出2位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市蘆洲區華安門市購買共116元的布丁、飲品與涼麵；一人於基隆市仁愛區極上門市購買55元飲品。而全家也開出3組，幸運兒分別獎落於新莊北醫店、龍普店和光輝店，消費者多半買飲料、零食、民生用品。

財政部在日前也特別提醒民眾，從12月1日開始，彩券、統一發票課稅門檻從2,000元提高到5,000元，最先受惠的便是兌中7、8月期統一發票的幸運兒，如果中了四獎，先別急著兌獎，省下20%稅金可以換好幾頓大餐。

此外，根據財政部消息，108年5、6月期統一發票1千萬特別號「46356460」，中獎張數共計有16張，還有8張未領，兌領時間只到11月5日止，大家別顧著對7、8月發票，快點翻翻抽屜、錢包、口袋找找舊發票，別讓財神爺跟你擦身而過囉！

►不要讓財神溜走，更要把美神留在你手！