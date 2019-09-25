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2019金控整體經營績效評比出爐　國泰金連續5年奪冠

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▲▼「2019金控公司整體經營績效評比」出爐，其中國泰金連續5年蟬連第一名。（圖／今周刊提供）

▲「2019金控公司整體經營績效評比」出爐，其中國泰金連續5年蟬連第一名。（圖／今周刊提供）

記者紀佳妘／台北報導

2019年「金控公司整體經營績效」評比出爐，國泰金在財務績效、經營品質、國內策略、海外策略及公司治理等5大面向表現亮眼，位居16家金控之冠，而緊追在後的是富邦金、中信金。

今周刊、台灣金融管理學會以及高雄市投資與創新管理協會，今天公布2019年度「金控公司整體經營績效」評比，該研究計畫的創始人暨顧問、實踐大學財金系講座教授沈中華表示，因應近年來香港等國際金融情勢發展與新南向政策，金控前往海外拓展、金融科技發展與台灣金融業的國際競爭力越來越重要，海外布局與將金融科技導入經營，成為金控經營的一個大焦點，今年本評比也將金控海外策略以及金融科技績效等納入評比。

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負責主持本研究的義守大學財金系教授李建興指出，評比對象為國內16家金控公司，整體架構依照「財務績效、經營品質、公司治理、國內策略績效以及海外策略績效共五大構面計算，而2019年的整體績效評比，國泰金奪下冠軍寶座，緊追在後的是富邦金，第三名則為中信金，至於第四至八名依序為玉山金、元大金、兆豐金、台新金、第一金，其中前四名與去年一致，第一金控則再度升回前八強之列。

李建興指出，榮獲今年總評比第一名的國泰金控，在各項評比上普遍均優，例如國內策略排名第一，財務績效排名第二，海外策略與公司治理也表現不凡，但國泰金仍有待強化之處，例如經營品質並未進入前八名，其中壽險保單繼續率為94.71%，也是八家壽險公司當中最低，與第一名的99.04%是有差距的；另產險自留綜合率（此為負面指標即越高越不好）為93.01%，為四家產險子公司的第二高，與第一名的89.04%仍有差距，因此在綜合評比之下，國泰金控勇得總評比經營績效龍頭地位，但總評比第二名的富邦金控總得分有逐年追近的趨勢。

國泰金控連續第五年榮獲「金控績效評比第一名」，由國泰金控總經理李長庚親自出席領獎，他對此表示，在台灣有2,000多萬人口，人均所得2萬多美元，是一個發展金融很好的環境，這些養份讓金融業變強壯；當擁有台灣的根基不斷投入資源，進而將Know How帶入國際市場，掌握高成長機會，追求新成長動能，國泰清楚知道自身的優勢條件，包括好的內稽內控、風險管理能力，加上優秀人才，這是國泰從台灣出發放眼國際的態度與目標。

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