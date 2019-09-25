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移民署、地檢署反賄選宣導　建立新住民正確法治觀

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▲▼ 移民署邀新住民團體反賄選、不買票。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 移民署結合地檢署向新住民團體宣導反賄選、不買票。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

總統、副總統及立法委員選舉將於明年1月11日登場，移居來臺取得身分證的新住民人數逐年增加，其中有許多首投族。因新住民原屬國政治文化不同，致選舉制度有所差異，為了讓嘉義縣的新住民認識我國的選舉制度，遏止賄選及暴力介入選舉，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站及專勤隊，25日邀請嘉義縣服務新住民的各機關及人民團體召開「新住民關懷網絡會議」，並由嘉義地方檢察署到場提供反賄選工作宣導。

▲▼ 移民署邀新住民團體反賄選、不買票。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 移民署向新住民團體宣導反賄選、不買票。（圖／記者翁伊森翻攝）

25日會議結合嘉義縣政府相關局處及新住民團體等共21個單位代表出席，今年重點加入反賄選工作，地檢署特別由主任檢察官蔡英俊到場指導賄選要件及態樣，希望藉由各個單位及團體的力量，將反賄選的相關訊息傳遞到縣內1萬3千餘名新住民。

嘉義縣新住民當家協會理事長范氏太霞表示，協會有許多具有投票權的新住民及志工，過去大家未曾接獲如此完整的反賄選訊息，許多新住民可能還不清楚法令。經本次地檢署完善的宣導，她要將這些資訊帶回去透過協會的志工及會員，再轉發給更多的新住民，讓新住民能夠清楚認識賄選的各種態樣。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署本次結合地方政府及民間團體力量，攜手合作「反賄選宣導」，並加深新住民對臺灣選舉制度的瞭解，落實「不買票、不賣票、要檢舉」，以維護選舉公正性及民主政治的核心價值。

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