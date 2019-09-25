加拿大採礦釋放硒汙染　流入美國河流…恐致生物死亡

▲庫特內河中的魚和魚卵，都檢測出高含量的硒，這些物質可能來自河流上游的煤礦開採區。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國官員在23日表示，美國政府科學家在加拿大蒙大拿州和愛達荷州的河流中，檢測到高汙染的物質，可能會讓魚類、水中昆蟲和以兩者為食物的鳥類中毒，而這些物質可能來自河流上游的煤礦開採區。

根據《美聯社》報導，庫卡努薩湖（Koocanusa）下游庫特內河中的魚和魚卵，都檢測出高含量的「硒」，雖然不會對人類健康造成影響，但可能殺死動物或造成他們的繁殖問題，汙染會累積在他們生產的卵中。

硒是一種天然礦物，可能會在採礦過程中釋放到河川或溪流中。美國國家環境保護局（EPA）水文學家吉爾德亞（Jason Gildea）表示，在庫特內河支流並沒有採集到硒的含量，汙染應源自上游和採礦相關的水源。

更早的研究顯示，庫卡努薩湖是來自加拿大不列顛哥倫比亞省麋鹿谷的礦產開發，而民眾一直對礦山造成的汙染感到憂心。

阿拉斯加、蒙大拿州、愛達荷州和華盛頓州的美國參議員致信告訴不列顛哥倫比亞省領導人，加拿大需要採取更多的措施，來避免採礦的汙染進入美國的水道。住在汙染區的城鎮代表也表示，高濃度的硒含量威脅到以補魚來維持生計的居民。

庫卡努薩湖中採集到的硒含量一直都在增加，高濃度的汙染卻是第一次在庫特內河出現。吉爾德亞表示對於這樣的結果非常擔心，「我們沒有預期到汙染會提升到這個程度。」

最新的發現由美國地質調查局、國家環境保護局和野生動物研究機構聯合研究，從超過140條魚中進行評估，在6條山白魚和1條紅脅鱥（Redside shiner）中發現過高的硒含量。

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