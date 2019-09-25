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父親中風9年…家照者忙照顧生活！遠雄人壽「喘息計畫」提供協助

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▲遠雄人壽攜手果陀與新北家協舉辦「小草」舞台劇成果展演活動。（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽攜手果陀與新北家協舉辦「小草」舞台劇成果展演活動。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／綜合報導

遠雄人壽攜手果陀劇場與新北市家庭照顧者關懷協會，日前舉辦以家庭照顧者的真實人生故事為題的「小草」舞台劇，12週的戲劇課程訓練讓家庭照顧者重新認識自己，抒發長期照護壓力的同時，也鞏固團隊上的支持與鼓勵。

遠雄人壽表示，公益喘息服務計畫提供家照者營養諮詢、無障礙交通接送、喘息學堂等生活服務，也藉由戲劇工作坊的專業藝術輔療，讓家照者在課程中身心獲得療癒。

一位家庭照護者學員表示，父親中風9年，他必須協助打理生活起居，奔波忙碌沒有喘息的空間，直到由居家服務員到家中協助照護，參與戲劇工作坊課程，暫時放下壓力，了解「照顧」的真正意義。

▲家庭照顧者透過「小草」舞台劇演繹自身故事，讓觀演民眾真實體會家照者於長期照顧下沉重的身心壓力。（圖／遠雄人壽提供）

▲家庭照顧者透過「小草」舞台劇演繹自身故事，讓觀演民眾真實體會家照者於長期照顧下沉重的身心壓力。（圖／遠雄人壽提供）

除了協助照顧者外，遠雄人壽也照顧弱勢族群。遠雄人壽表示，善用網路平台資源，設置線上「公益小舖」，匯聚基金會自產公益商品，讓優質好物廣為大眾接受，目前遠雄人壽也與心路、肯納、第一社福及育成社福基金會等6大公益單位合作。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，遠雄人壽在這些公益計畫中扮演「搭橋者」角色，目的是為讓受助者能找到繼續堅持的力量，並傳遞生命教育及保險的核心價值，也鼓勵社會大眾，無論面對何種逆境，都要勇敢「做自己的英雄」。

 
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