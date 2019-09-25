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鋪路工驚見罕見白松鼠　跟尾巴追進樹林「竟發現死7天流湯爛屍」！

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▲工人被一隻白松鼠吸引，跟著追竟發現一具爛屍。（圖／翻攝自SNOOK）

▲工人被一隻白松鼠吸引，跟著追竟發現一具爛屍。（圖／翻攝自SNOOK）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國班昌縣日前發生一起離奇的命案，一群工人當時正在整理街道，沒想到卻竄出一隻毛色偏白的大松鼠，大夥人被品種奇怪的生物吸引目光後，一路追尋到樹林內，沒想到就在樹林深處發現一具已經發黑頭髮掉光的屍體，甚至已經發出令人作噁的屍臭味，也讓當地人直呼「白松鼠根本就是靈魂的化身」。

綜合泰媒報導，班昌縣的道路施工人員當時正準備整理路面，沒想到卻看到一隻不曾看過的大白松鼠，好奇心驅使之下眾人追到樹林內，就在不遠處發現一具發臭的屍體橫臥在樹林內，立即通知警方，而當下松鼠也瞬間消失身影。

警方到場後調查，死者為59歲男子，疑似因為罹患阿茲海默症，因為承受不了自己跟家人的壓力，大約7日前穿著短袖襯衫、帶著行李出門就失去聯繫。自稱為死者家屬的親戚表示，自從男子得知自己生病之後，時常搞失蹤，本月4日因為再度消失，一度還請姪女在網路上發消息協尋，沒想到最後卻只得到死訊。

警方研判，男子很可能是久病厭世，但家屬表示，也可能是因為健康問題暈倒死亡在樹林，但因為屍體已經發黑流出屍水，詳細情況仍需要法醫進一步檢驗才能確認。消息傳出後，也讓當地民眾直呼神奇，認為該隻大松鼠或許就是一種「靈魂的暗示」。

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