「曼哈頓懸日」美景再臨嘉義！ 9/30至10/2最佳時間、地點大公開

▲▼ 林盈吉9月中，藉樹影城巿建物等拍攝懸日前景，相片中有飛機 。（圖／攝影大師林盈吉提供）

記者翁伊森／嘉義報導

媲美美國紐約曼哈頓經典夕陽美照，大蛋黃般的夕陽，落在街景建物正中間，慢慢没入地平線，近年也掀起台灣一陣「懸日」風，吸引攝影及天文愛好者追日搶拍。而今年第二次的「懸日」，中央氣象局預報於9月30日到10月2日三天，在天氣允許，預計可以拍出「太陽很大顆、角度很低」的「懸日」，追日專業攝影師林盈吉、洪年宏分享巿區內有哪些好蹲點可以拍到絕美「懸日」及可以掌握的小技巧。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 洪年宏3月於垂楊路拍攝 。（圖／攝影大師洪年宏提供）

林盈吉推薦嘉義巿拍攝懸日好地點，分別有林森東路林森國小天橋、民權東路古蹟水錶室前人行道、垂楊路崇文國小前人行天橋、民族路與大雅路交叉路口人行道、中山路噴水圓環。天橋和人行道是安全拍攝點，提醒不管在哪個拍攝點，以不影響安全為要，「這次拍不到，下次再來就好；千萬不要為了追日冒險，萬一有萬一，不僅掃興、也會造成傷害。」

▲▼ 洪年宏3月於中山路噴水圓環投球懸日經典照片 。（圖／攝影大師洪年宏提供）

林盈吉分享拍攝對焦點，指不論周圍有建物或街景，焦點曝光皆以太陽為主，建議攝影者可提早到點觀測或卡位，等待懸日來時可拍些「懸日前景」，雖然太陽還未中間到位，但是移動中借景借物構圖拍攝，亦有美景入鏡。林盈吉借著樹影、城巿建物等拍攝懸日前景，上傳臉書「嘉義之美」社團分享，讚聲連連，其中還捕捉到飛機等意外驚喜，是不錯的體驗與紀錄。

如有民眾想與懸日合照或自拍，林盈吉則表示有難度，因為鏡頭面向太陽是大逆光，人會黑掉變剪影，人像需要打光才會亮，但要專業器材和多增人手，如此和懸日合照不符合效益。

洪年宏補充提到，嘉義市道路是「井」字型路網，中山路、垂楊路或與之平行的街道，都有機會可以見到懸日；建議持手機者可用廣角焦段拍攝，但相對太陽小顆許多，如拉近焦段，太陽就比較大，可依攝影者個人喜好而定。

洪年宏攝日有特別的構圖巧思，「他說，大部分人都在街道上拍攝，但其實隨著夕陽移動角度不同，結合周邊地景地物，有時能補捉到獨特畫面」。像是洪年宏即曾拍出噴水圓環KANO投手雕像投出太陽球的懸日經典照片，更獲眾多網友按讚與媒體報導。

想與懸日自拍合照的話，洪年宏則建議，如與太陽正面合影，可使用閃光燈補光，主體就會比較亮，或是不用閃燈，拍攝背影或剪影，也有另外一種美感。