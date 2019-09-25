　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭守護長者啟動健康磐石大聯盟　首創醫療加值C據點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭守護長者啟動健康磐石大聯盟，並首創醫療加值C據點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭守護長者啟動健康磐石大聯盟，並首創醫療加值C據點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣65歲以上長者占總人口的百分之16以上，居全國第8位，宜縣府為讓長者健康三要素的健康促進、醫療以及長照根植在社區，發展出「健康磐石大聯盟」來結合各局處部門、醫療院所及公私立單位的通力合作，提供健康衛教、預防保健、居家醫療、安寧照護、乃至於提供諮詢服務，也就是建立社區醫療加值之C級據點，要拚出宜蘭人健康。

宜蘭衛生局表示，健康是所有公共衛生政策的終極目標，而如何提升人民的健康，就成為所有衛生主管機關的主要任務。宜蘭縣健康現況的最大挑戰就是高齡化的問題，目前宜蘭縣65歲以上的長者已經占總人口的百分之16以上，位居全國第8位，因此，增進長者的健康環境就成了最重要的任務。

健康促進、醫療以及長期照顧是構成長者健康的三個重要因素，如何將這3個元素根植在社區，發展出多功能的服務體系協助長者更方便的獲得這些服務，就是「健康磐石大聯盟」主要的目的。

▲▼宜蘭守護長者啟動健康磐石大聯盟，並首創醫療加值C據點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

長者的健康需要結合各局處部門、醫療院所及公私立單位的通力合作，就像大聯盟一樣，需要各單位堅固如磐石一樣的合作。目前由於政府有非常多的政策投入，使得我們擁有許多的資源；但是因為政策規劃來源不同，應該作為一個觸媒，將各個力量凝聚在一起，才能真正拚出宜蘭人民的健康。

因此，衛生局擬定了「健康磐石大聯盟」計畫，結合社會處、長照所、各鄉鎮市衛生所、A級、C級據點及原民所等單位，共同於社區推動各類預防失智及失能服務課程。

並動員衛生局所、各醫療院所之資源，協助各社區關懷據點提昇成為C級據點；期望透過C級據點的廣泛布建，並強化C級據點的醫療能量，使之成為結合健康促進、醫療、及長照服務的多功能據點。

宜蘭衛生局指出，「健康磐石大聯盟」啟動，藉由衛生局連結醫師公會，協助媒合基層醫療院所及社區C級據點建立合作關係，服務內容有：健康衛教、預防保健、居家醫療、安寧照護、乃至於提供諮詢服務，也就是建立醫療加值之C級據點。

現已有30多個診所、12個衛生所及7家醫院加入這個計畫，衛生局希望透過這個架構，再配合中央所推行的「居家失能個案家庭醫師照護方案」等計畫，將社區和醫療院所更緊密的結合在一起。

未來，還要邀請其他專業團體（如藥師公會之社區藥局、物理治療師公會、護理師公會及心理健康守護員等）加入，藉由這一個綿密網絡系統，將各類對長者身心靈提供服務的計畫都能夠貫徹執行到社區中。

衛生局期待透過「健康磐石大聯盟」，建立一個健康加值的宜蘭，未來將進一步以此網絡為基礎，擴展預防及延緩失能課程，強固並深化長照2.0之服務，並發展銀髮產業，如養生旅遊等項目，拚出宜蘭「好健康」！

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

►搭上自撞火燒車　宜蘭5個月孕婦輕傷親友捏把冷汗

►5個月大被丟在公園　34年後他變美國醫生回台尋親：媽媽，您在哪裡？
 

ET快訊
京華城賣掉了！威京集團372億元買下
捕獲野生王瞳！穿白紗騎車現街頭　隔壁騎士入戲：要找煥然嗎？
環河南路計程車、貨車碰撞！小黃車頭爛毀　運將命危搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

環保政策接地氣　啟動關懷資源回收個體戶溫暖計畫

鼓勵員警士氣　嘉縣警局表揚苦民所苦績優員警

漫遊北港暨國際糕餅麻油節　將於9月28、29日登場

移民署、地檢署反賄選宣導　建立新住民正確法治觀

宜蘭守護長者啟動健康磐石大聯盟　首創醫療加值C據點

南投上傳抗震保命3動作影片　可抽手機、掃地機器人等豐富大獎

南警工友任勞任怨　善化分局工友事務開箱文表彰貢獻

男失蹤2天街頭流浪15公里遠　員警一眼認出協助返家

東北季風起濁水溪塵揚　雲林縣進行改善工程

台塑企業資助3641萬元　雲林橋頭派出所新建廳舍落成　

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

環保政策接地氣　啟動關懷資源回收個體戶溫暖計畫

鼓勵員警士氣　嘉縣警局表揚苦民所苦績優員警

漫遊北港暨國際糕餅麻油節　將於9月28、29日登場

移民署、地檢署反賄選宣導　建立新住民正確法治觀

宜蘭守護長者啟動健康磐石大聯盟　首創醫療加值C據點

南投上傳抗震保命3動作影片　可抽手機、掃地機器人等豐富大獎

南警工友任勞任怨　善化分局工友事務開箱文表彰貢獻

男失蹤2天街頭流浪15公里遠　員警一眼認出協助返家

東北季風起濁水溪塵揚　雲林縣進行改善工程

台塑企業資助3641萬元　雲林橋頭派出所新建廳舍落成　

小七買10元報紙中千萬發票！統一發票今開獎　超商雙雄開出三組特別獎

噁心！他誘惑9名10歲女童自拍裸照　拿手機拍「壓頭下跪」鹹濕全程

美國首例！　麻州緊急宣布所有電子煙相關產品「禁售4個月」

《返校》王淨愛看情人被行刑「蠻爽的」：誰叫他要背叛我！

人氣中古重機怎麼挑？川崎 Z900RS 對決YAMAHA XSR900

到國小參訪雙語教學　藍議員帶學生喊「總統好！」…韓國瑜急揮手說不

惡霸上機車...爸卻從旁邊騎走！牠「皺眉震撼」：等我啦～

撥2通電話：帳戶被盜用...騙到中華電信前董座！呂學錦捧「160萬現金」給他

環保政策接地氣　啟動關懷資源回收個體戶溫暖計畫

台東人也愛！臭豆腐+蘿蔔糕夢幻組合　外酥內嫩、沾醬更過癮

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

台東2學生網路互嗆　約出單挑

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

桃園農博園區　「好客食堂」品美..

「總統專機私菸案」 桃園市府罰..

桃市府成立米食文化館　推廣米食

國慶焰火試放1500發　屏東夜..

彰化再傳送肉粽！當地「2宮廟合..

上市公司副總退休　利用雲端大數..

罕見紙雕孔像、文昌筆考生必求

嫁來台灣被誣陷「有在賣」　新住..

台大男921衝回南投！返校精神..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

總統行程發米　蔡育輝批南市府行..

鑰匙沒拔車門遭反鎖　警找幫手神..

更多熱門

相關新聞

搭上火燒車　5個月孕婦輕傷親友捏把冷汗

省道台七甲線8.6公里（宜蘭大同鄉嘉蘭路段），25日12時30分許，發生轎車自撞火燒車意外，轎車竄出熊熊大火令人怵目驚心，幸車上4人及早逃出車外，其中後座懷孕5個月的張女僅受輕傷，是讓親友們捏把冷汗。警方初步調查並未酒駕，駕駛疑似恍神，擦撞溝渠肇事。

即／宜蘭轎車自撞起火　4人輕重傷

弟打人後喬不攏和解金　姊嗆：要錢，死去爸爸會找你們算

搶先Uber Eats！foodpanda：9月底前進宜屏雲

冬山鄉日新路住宅火警　盼各界關心！

關鍵字：

宜蘭健康磐石大聯盟

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面