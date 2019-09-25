宜蘭守護長者啟動健康磐石大聯盟　首創醫療加值C據點

▲▼宜蘭守護長者啟動健康磐石大聯盟，並首創醫療加值C據點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣65歲以上長者占總人口的百分之16以上，居全國第8位，宜縣府為讓長者健康三要素的健康促進、醫療以及長照根植在社區，發展出「健康磐石大聯盟」來結合各局處部門、醫療院所及公私立單位的通力合作，提供健康衛教、預防保健、居家醫療、安寧照護、乃至於提供諮詢服務，也就是建立社區醫療加值之C級據點，要拚出宜蘭人健康。

宜蘭衛生局表示，健康是所有公共衛生政策的終極目標，而如何提升人民的健康，就成為所有衛生主管機關的主要任務。宜蘭縣健康現況的最大挑戰就是高齡化的問題，目前宜蘭縣65歲以上的長者已經占總人口的百分之16以上，位居全國第8位，因此，增進長者的健康環境就成了最重要的任務。

健康促進、醫療以及長期照顧是構成長者健康的三個重要因素，如何將這3個元素根植在社區，發展出多功能的服務體系協助長者更方便的獲得這些服務，就是「健康磐石大聯盟」主要的目的。

長者的健康需要結合各局處部門、醫療院所及公私立單位的通力合作，就像大聯盟一樣，需要各單位堅固如磐石一樣的合作。目前由於政府有非常多的政策投入，使得我們擁有許多的資源；但是因為政策規劃來源不同，應該作為一個觸媒，將各個力量凝聚在一起，才能真正拚出宜蘭人民的健康。

因此，衛生局擬定了「健康磐石大聯盟」計畫，結合社會處、長照所、各鄉鎮市衛生所、A級、C級據點及原民所等單位，共同於社區推動各類預防失智及失能服務課程。

並動員衛生局所、各醫療院所之資源，協助各社區關懷據點提昇成為C級據點；期望透過C級據點的廣泛布建，並強化C級據點的醫療能量，使之成為結合健康促進、醫療、及長照服務的多功能據點。

宜蘭衛生局指出，「健康磐石大聯盟」啟動，藉由衛生局連結醫師公會，協助媒合基層醫療院所及社區C級據點建立合作關係，服務內容有：健康衛教、預防保健、居家醫療、安寧照護、乃至於提供諮詢服務，也就是建立醫療加值之C級據點。

現已有30多個診所、12個衛生所及7家醫院加入這個計畫，衛生局希望透過這個架構，再配合中央所推行的「居家失能個案家庭醫師照護方案」等計畫，將社區和醫療院所更緊密的結合在一起。

未來，還要邀請其他專業團體（如藥師公會之社區藥局、物理治療師公會、護理師公會及心理健康守護員等）加入，藉由這一個綿密網絡系統，將各類對長者身心靈提供服務的計畫都能夠貫徹執行到社區中。

衛生局期待透過「健康磐石大聯盟」，建立一個健康加值的宜蘭，未來將進一步以此網絡為基礎，擴展預防及延緩失能課程，強固並深化長照2.0之服務，並發展銀髮產業，如養生旅遊等項目，拚出宜蘭「好健康」！

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