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首度公開相挺！傅崐萁喊「我的兄弟」：盡力協助有心為台灣做事的韓國瑜

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▲▼傅崐萁公開表態挺韓。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲前花蓮縣長傅崐萁25日公開表態挺韓。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、戴若涵／花蓮報導

外傳國民黨總統參選人韓國瑜自6月起於台北、花蓮等地舉辦多場造勢，前花蓮縣長傅崑萁是幕後功臣，但他本人從未公開表態。傅崐萁25日出席花蓮縣政府「榮耀花蓮頒獎記者會－縣市長施政滿意度大調查」時，終於在致詞時鬆口，「幫我的兄弟，在全國各縣市推動整合，希望韓市長未來能做更多事情」！

傅崐萁記者會後接受媒體聯訪時表示，「我現在也在各個縣市，為我的好朋友，一位有心為台灣做事的韓國瑜先生，盡力給他協助，也希望他的理念能夠讓更多人了解」！

而韓國瑜與夫人李佳芬曾先後在6月8日、9月1日到訪花蓮，傅崐萁表示，韓當時講得很清楚，不管是環島高速路網、蘇花改二期，或是能橫貫東西的國道6號延伸，「韓市長若有機會為台灣人服務，我相信這些建設都能做好，讓宜花東人民得到台灣一等國民的建設支持，我想這是一件非常、非常重要的事情」。

傅崐萁也提到，「我們一直都在給他加油鼓勵，也希望台灣未來東西資源的分配，能夠有一個重新的想法跟概念，讓整個東部的鄉親，能有一個嶄新的格局」。

▲▼傅崐萁公開表態挺韓。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲傅崐萁25日出席榮耀花蓮頒獎記者會。（圖／記者蕭可正翻攝）

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