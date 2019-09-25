中醫診所掛「感冒可以看」他shock！過來人經驗推：身體有補到的感覺

▲原PO問「感冒會不會看中醫」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

感冒或身體不舒服的時候，許多人第一時間都是找西醫、吃西藥。一名網友日前開車載朋友去吃飯，路途經過一間中醫診所，診所上掛著「感冒也可以看中醫」，讓他直呼「這真是讓我很shock，大家感冒會看中醫嗎？我自己睡一天就好了，大家呢？」話題意外引發熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「大家感冒會看中醫嗎？」文中表示，「前幾天開車經過中醫診所，載朋友吃飯，診所上面掛『感冒也可以看中醫』，這真是讓我很shock」，好奇問其他網友感冒會不會看中醫，並說他自己的情況是睡一天就好了。

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看到貼文後，就有網友留言表示，「只有平常補身體（覺得有差）感冒還是看西醫」、「都看西醫，感冒快痊癒只剩咳嗽才會看中醫」、「中醫是副作用比較輕，但是要吃5天以上，西醫就很快，只是我吃西醫的藥都會超想睡覺」、「我也有看過類似的宣傳欸！但還是習慣看西醫。」

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▲許多人感冒習慣看西醫。（示意圖／Pexels）

但不少人則說，中醫其實很有效，「我是知道中藥很多是能增加自體免疫力的」、「一直感冒的話會想看中醫調理」、「感冒吃過中醫的藥粉，好得很快，而且沒有什麼痰很重的狀況，很神奇」、「感冒吃中藥，會增強免疫力，下次的感冒會症狀會更輕」、「非發高燒或腸胃炎的感冒看中醫比較有效，好得比較徹底。」

還有人分享自己看中醫的經驗，「我肌肉拉傷，中醫針灸半小時復原，真心不騙，某部分很厲害」、「我上次感冒看中醫感覺很好耶，不像西醫只是壓症狀，而是有種感覺身體有被補到的感覺」、「其實感冒看中醫蠻有效的，也不會很慢，很多人以為吃西藥比較快。我自己比較喜歡看中醫，覺得有被對症下藥，西醫怎麼看都是那些藥在吃」、「推中醫，會的中醫師真的很厲害，有緣遇見體會的才知道。」

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