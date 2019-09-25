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東吳文大「連儂牆」陸、港生接續爆衝突　潘文忠：違規者應依校規處置

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▲▼ 東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲東吳連儂牆。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中持續延燒，近期多間大學在校園內製作「連儂牆」讓校內人士留言聲援，但卻因此引爆校內陸生、港生肢體、言語衝突。教育部長潘文忠今（25日）在教育部部務會報中主動指出，對於這樣的事件深表遺憾，台灣崇尚民主、自由、法治，歡迎全世界的青年相互交流，因此請各大學務必維護學生言論自由，若發生違法事件，校方應積極介入輔導，並依校規維持良好教學環境。

多所台灣大學校內近期發起的「連儂牆」聲援活動，接續引發台、港、陸生衝突，包括東吳大學的「連儂牆」遭到6名在校生惡意破壞；義守大學港生日前在宿舍門口張貼聲援反送中的便利貼，但遭陸生撕毀，雙方發生肢體衝突；文化大學連儂牆也遭數名陸生撕毀，雙方隨後爆發衝突等。

請繼續往下閱讀...

▲文化大學連儂牆爆發衝突（圖／翻攝自YouTube／吳明峯）

▲文化大學連儂牆爆發衝突。（圖／翻攝自YouTube／吳明峯）

潘文忠對此回應，近期在大學校園陸續發生陸生、港生衝突，對於這樣的事件深表遺憾。他指出，台灣是個崇尚自由民主法治的地方，歡迎全世界的青年學生互相交流，台灣學生在法律的保障上，也有表達意見的權利，而大學各群體間，也應保有彼此尊重的環境，為確保學生就學安全，如果有騷擾惡意相向，應即刻向學校反應，校方也應積極輔導，確保學生言論表達的自由。

▲義守大學爆反送中衝突！陸生打港生「掐脖、撕毀連儂牆」。（圖／翻攝Dcard）

▲義守大學爆發「連儂牆」衝突。（圖／翻攝Dcard）

潘文忠呼籲全球來台讀書的青年，有機會在這個保障言論自由的台灣念書，應善用這樣的機會充分交流彼此觀念，並把握難能可貴的機會，結交到全世界的好朋友，不要因為部分理念不同，產生言語衝突。

▲▼ 東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲東吳連儂牆。（圖／記者崔至雲攝）

潘文忠最後強調，希望陸生、港生能在這樣的基礎上，友好的在校園對話，不能因為意見不同，就發生言語暴力的事情，呼籲各大學，務必維護學生言論自由，若有違法事件發生，也應積極介入輔導，並秉公校規維持友好環境，同時也請教育部高教司積極處理義守、文化兩校狀況，違規者也應依校規處置。

▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／記者許展溢攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者許展溢攝）

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