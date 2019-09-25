50年前漫畫被當成「毒」物！游龍輝獲金漫獎感動：還有人記得我

記者林育綾／台北報導

第10屆金漫獎頒獎典禮在今（25）日舉行，獲得此屆特別貢獻獎的是「武俠漫畫宗師」游龍輝老師，他在得獎感言提到，50幾年前漫畫被政府當作兒童「毒」物，沒想到50多年後文化部如此重視漫畫，還有專屬獎項，也很感動「50年後還有人記得（我）這個名字」，如今看到許多新進創作者，很期待未來台漫的發展可以比日韓都精彩！



▲第十屆金漫獎「特別貢獻獎」，文化部次長蕭宗煌（左）頒發給「武俠宗師」游龍輝。（圖／記者黃國霖攝）

漫畫家游龍輝堪稱「武俠漫畫宗師」，他在初中輟學後跟陳海虹先生學畫一年，1962年發表《仇斷大別山》成名，之後13年內共出書80餘套、約200多本漫畫作品，他的貢獻也因此獲得第10屆金漫獎「特別貢獻獎」。

在頒獎典禮現場，他提到去年自己站在同樣的舞台上，是以頒獎人身份頒發「年度傑出獎」，今年再次站在這裡，成為「特別貢獻獎」的得獎人，「很感動50幾年後，還有人記得（我）這個名字。」但他謙虛認為，這個獎領得有些慚愧。



游龍輝解釋，50幾年前漫畫被視為兒童「毒」物，也就是毒藥的毒，「沒想到50幾年後，漫畫竟然能成為政府重視的獎項！」對於能夠見證這一刻非常感動，因此他認為，特別貢獻獎真正的得主，其實應該是文化部才對。

請繼續往下閱讀...

今年初文化部正式在台北華陰街成立「台灣漫畫基地」，游龍輝說，他到漫畫基地也看到很多新進的創作者，讓他非常感動，讚美這些作品「比我們當年更精彩」，期望在文化部的支持下，台灣原創漫畫的發展將會比日韓都更精彩！



▲第十屆金漫獎特別貢獻獎得主－游龍輝。（圖／文化部提供）