季節限定回歸！超商「星級美味燴飯」年銷100萬份　鮮嫩滑蛋+雪花牛爆香

▲日本直輸馥醇咖哩，由HOUSE咖哩達人小林大輔監修，溶入10多種蔬果、20多種辛香料熬煮，搭配日式工法的鮮嫩滑蛋，以及美國雪花牛，吃起來鮮嫩多汁。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

近年消費者越來越注重商品品質及價值，對此看準消費需求，小7自25日起首次推出「星級美味特賞」，以獨家通路、特色包裝、國外夯品三大主軸，端出40逾種輕奢華系零食、鮮食、飲料等商品。其中，還將去年狂銷超過100萬份的「歐姆蛋牛肉燴飯」季節限定回歸，預計將掀起嚐鮮風潮。

小7全新企劃「星級美味特賞」主題，除以「精緻價值感」訴求，更首度將品項擴大，整併鮮食、飲料、餅乾、糖果等結構，並與國內大廠獨家開發全新話題商品，且導入多款國外進口及季節限定商品，主打「差異化口味」、「特色包裝」、「國外熱銷夯品」。

其中鮮食部分，則推出3款星級美味等級的洋食料理，包含「肉丸BBQ紅醬義大利麵」、「香蒜白酒蛤蠣義大利麵」，以及使用日本直輸咖哩醬，配上鮮嫩滑蛋及美國雪花牛製成的「歐姆蛋牛肉燴飯」，香氣十足。

另外，全家則再度與「SUNMAI金色三麥」聯名推出四款鮮食，分別為「栗子南瓜雞肉丸燉飯」、「大飯糰松露野菇烤雞」、「起司青醬烤雞義大利麵」、「川府麻辣雞翅」，其中燉飯及三角飯糰品項，皆通過Clean Label潔淨標示認證。