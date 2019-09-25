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國民黨慰留郭台銘　蔡沁瑜：「無黨一身輕打球去」別再來勾勾纏！

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記者羅婉庭／台北報導

永齡基金會副執行長蔡沁瑜25日受訪表示，鴻海集團創辦人郭台銘，創業數十年以來第一次在平日邀請朋友去打球，因為國民黨在今日要處理郭台銘退黨申請，他覺得無黨一身輕，非常開心，退黨之後，希望跟國民黨不要再有任何瓜葛、糾纏，藍營也別在「勾勾纏」。

蔡沁瑜表示，郭台銘的態度是，不管國民黨25日有沒有把他排進議程裡，他還是會照自己的心情，去規劃他的行程，因為他說「不希望再跟國民黨有所糾纏，不要再來勾勾纏」。

國民黨在經過兩週的審查後，於25日的中常會上做出慰留郭台銘的決議，全體中常委無異議通過。發言人歐陽龍會後轉述，郭台銘退黨一案經過台北市黨部討論決議「予以慰留」，中常委在會中提到，很多同志一樣熱愛中華民國，郭台銘雖然申請退黨，依然是國民黨的黨員，這一點無庸置疑。

另外，對於郭家軍的2020立委選戰佈局，蔡沁瑜表示，郭家軍會跟台北市長柯文哲合作，從郭台銘本來要參選總統時，雙方就已經在合作，之後郭台銘決定不參選，郭陣營跟北市府仍保持密切聯繫，跟市府顧問蔡壁如也經常溝通；在立委選舉的部分，除了區域立委之外，不分區名單也會互相討論，區域立委名單上雙方有達到默契，就是若郭陣營有不錯的人選要推薦給民眾黨，經過評估之後若民眾黨認可，民眾黨在同區就不會提名。

針對高雄市長韓國瑜陣營持續透過共同友人聯繫郭台銘，蔡沁瑜表示，如果有要連絡的話應該透過她代為轉達，但她並沒有接到電話或任何相關訊息，但郭辦的立場是，其實韓國瑜也蠻忙碌的，要做直播、又要選舉、還要顧市政，把心力放在那邊就好，跟郭台銘見面的事情還是順自然就好。

▲▼0925蔡沁瑜聯訪。（圖／記者宋良義攝）

蔡沁瑜聯訪。（圖／記者宋良義攝）

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