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水泥封屍藏家5年！人妻「平底鍋毆死小三」仍離婚　酒醉向男友吐殺人真相

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▲▼年輕夫婦殺人丟橡膠桶伴屍5年。（圖／釜山警察署）

▲ 年輕夫婦將屍體藏在水桶中長達5年。（圖／釜山警察署）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山2014年發生一起離譜的兇殺案，一對夫婦將女同事殺害後裝在巨大的水桶裡，就這樣放置在家中長達5年。釜山地方法院25日宣布，判處涉嫌傷人致死及藏匿屍體罪的28歲女子15年有期徒刑，與她同齡的前夫則處7年徒刑。曾協助藏匿屍體的女子弟弟被判2年徒刑，但緩刑3年。

綜合韓媒報導，這對夫妻2014年12月找上當時21歲的死者位在釜山南區的套房，以平底鍋等工具瘋狂對她施暴，導致她傷重喪命。調查指出，他們過去強迫死者賣春，還侵占她的錢財。女嫌接受警方偵訊時則宣稱，「平時十分疼愛的公司後輩和我的丈夫有一腿，才會施暴。」

犯案2天後，女嫌在弟弟的協助之下，將屍體裝進行李袋運回家。她將屍體放進巨大的塑膠桶後倒入水泥，就這樣置於家中5年。為避免屍體腐爛發臭，她還倒入洗潔劑。

女嫌今年1月與當時的丈夫離婚，日前酒後向現任男友說出，「家裡的水桶裡有屍體」，事件才曝光。男子3月報警，女嫌及前夫馬上被捕。

法院指出，由於死者在2014年死亡，屍體現已只剩白骨，難以判斷確切死因，找不到犯人殺害死者的直接證據，才會以傷害致死罪名判刑，而非殺人罪；但犯人隱匿屍體手法惡劣，因此判處重刑。

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