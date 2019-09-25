綠黨民調／斷2邦交、學歷爭議後…韓國瑜與蔡英文差距縮小至14.3％





▲綠黨最新民調。（圖／綠黨提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布，放棄登記連署為獨立參選人，使上周綠黨民調的總統蔡英文、高雄市長韓國瑜差距拉大到16.8％。而針對近期國民黨基層努力進行整合，加上台灣在一周內斷了2個邦交國，是否會讓韓國瑜支持度回升？綠黨最新民調顯示，韓國瑜支持度回升至34.5％，雙方差距縮小至14.3％。

根據綠黨最新民調顯示，蔡英文略降為48.8 %，韓國瑜支持度則回升為34.5%，雙方差距縮小到14.3%，顯示藍營整合雖然不算順利，但已有部分郭台銘支持者回流支持韓國瑜，未來的選情有待觀察。

針對中國大陸打壓台灣外交，連續搶下2個邦交國，這樣的做法對誰的選情比較有利？其中47.9%民眾回答蔡英文、34.5%認為是韓國瑜。

關於蔡英文近期爆發的學歷爭議，總統府特別召開記者會澄清，其中58.4％認為是抹黑，但也有23.9％相信蔡英文的學歷造假。

最後，在政黨票的部分，國民黨37.5％、民進黨27.1％、民眾黨9.4％、時代力量6.4％、綠黨1.9％、台灣基進1.4％、親民黨0.7％，其餘政黨包含新黨、台聯等，支持度均低於0.5％。

本民調是由綠黨與三立新聞網94要客訴合作於9月23至24日晚間進行，針對全國年滿20歲以上民眾以手機、市話執行調查，共完成1097份（市話554、手機543）經戶籍、年齡、性別加權，在95%信心水準下，抽樣誤差 ±2.96%。

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