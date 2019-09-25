國1砂石車後斗廢土滑落　「綿延300m」車流紫爆！警開出10萬罰單

記者陳以昇／新北報導

國道1號南下19.1公里處，一部砂石車載運廢土要到新北市五股區，沒想到才上國道不到4公里，大量廢土從後斗滑落，散落在外側車道及路肩、綿延300公尺，僅剩內側車道可以通行，造成車流嚴重回堵，經4小時清理才恢復。警方事後也依規定開出近10萬元罰款。

▲砂石車超載廢土上國道，不慎大量滑落，造成後方車流回堵紫爆 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，郭姓男子（57歲）駕駛營半聯結車載運廢土，從東湖上交流道南下要到新北市五股區，豈料剛上國道不到4公里，廢土竟從後斗大量滑落，從南向19.1公里一直到19.3公里，綿延300公尺。

由於廢土散落在外側車道及路肩，僅內側車道可通行，導致後方車流大回堵，從上午9時30分，汐止至內湖路段一直都呈現紫爆，到下午2時35分才清除完畢，開放全線通車，目前車流仍在慢慢紓解當中。

警方初步研判車輛機械故障，由於郭男載運砂石土方未依規定使用專用車輛、造成滲漏、檢視輪胎胎紋亦不符法規規定，另外經車輛過磅，車輛總重35噸，載運43.84噸，超載8.84噸，依道路交通管理處罰條例開出4張罰單，罰金加起來近10萬元。

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