賴清德抗議柯文哲沒參選總統　卓榮泰道歉：坦承判斷有落差

▲民進黨中常會卓榮泰、林飛帆、羅文嘉。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

在民進黨總統初選期間，黨中央評估台北市長柯文哲會投入選戰，因此主張將他納入民調，不過受到前行政院長賴清德的強力反對。在柯文哲近日確定不選之後，賴陣營也發起抗議，要求還公道，為此民進黨主席卓榮泰25日表示，身為黨負責人，未能洞察未來發展，也沒辦法做出正確判斷，他向雙方當事人，以及台灣社會表達歉意。

卓榮泰表示，針對社會上，到現在為止，上周的中執會，也有中執委提到，對於初選有所疑慮，上周也特別請中執會同意，由他來向當事人進行說明，以取得當事人的理解。

卓榮泰表示，這個工作他有必要透過剛剛常會跟常委報告，這次他也再次表明基本立場，今年舉辦第十五任總統初選調查，經過議決修正採行與國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲三人對比民調，雖然根本黨以往民意調查方式，只與主要候選人有所不同，但參酌當時情勢、社會氛圍。

卓榮泰表示，黨應該審慎的檢討，往後更應該要深思熟慮，避免引起不必要爭議，柯文哲組黨，但沒有參選，顯然與當時判斷有所落差，這點他身為黨的負責人，未能洞察未來發展，也沒有辦法當時做出正確判斷深感遺憾，必須向雙方當事人，以及台灣社會表達負責任歉意，也要跟雙方說明。

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