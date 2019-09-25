黃國昌踢爆私菸9條已被抽掉　嗆國民黨藉此「進行政治操作」

▲黃國昌召開「消失的走私貨品，華航高層說謊包庇」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓、林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌25日召開記者會，踢爆華航非法私運的菸品與免稅品，昨天在華航空品處與一處桃園民宅被搜出。黃國昌表示，對他來講考慮的點不在於案情升不升高，而是有沒有徹查到底、誠實面對，自己追究的態度必須不客氣地講，「可能跟國民黨的切入角度完全不一樣，他們可能想進行政治上的操作，但對基本功夫根本沒有去做」。

黃國昌23日在立法院財委會質詢時，追查走私菸品的流向，當時華航董事長謝世謙稱「東西沒有拿走，都還在倉庫」，但黃國昌今再舉出事證踢爆，這些非法私運的菸品與免稅品，昨日在華航空品處與一處桃園民宅遭搜出，「原本應該被扣押、沒入的私菸，完全沒有被扣，在華航非法運送與掩護下，離開免稅區；同時，也已經被抽掉9條了，簡直離譜至極」。

對此，出席記者會的財政部關務署副署長彭英偉表示，根據他掌握的資料，華航空品處查扣了8條，私人住所4條，總共12條，另外還有21條，「今天早上台北關已經在華膳空廚員工辦公室查扣13條，有8條沒有被查扣，據說是已經消費掉了。」

黃國昌說，對他來說考慮的點不是案情升不升高，而是有沒有徹查到底、誠實面對。他批評，私菸案至今已過了兩個多月，不但沒有徹查到底，甚至在包庇掩護，「從七月一路撒謊到今天是哪門子的誠實面對」。

黃國昌強調，其他人的職等並不是他關心的事，「我追究的態度必須不客氣地講，可能跟國民黨的切入角度完全不一樣，他們可能希望拿這件事進行政治上的操作，但對很多基本功夫根本沒有去做」。

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