南投上傳抗震保命3動作影片　可抽手機、掃地機器人等豐富大獎

▲消防人員示範地震發生時應採取的「趴下、掩護、穩住」3步驟。（圖／南投縣消防局提供）

記者白珈陽／南投報導

為宣導抗震保命3步驟，內政部推出「消防防災館」網站（https://www.tfdp.com.tw），有防災知識模擬考、防震小遊戲及地震演練等活動，即日起至10月20日，民眾完成答題或將演練過程拍下並上傳到網站，就有機會抽中智慧型手機、掃地機器人等多項好禮，歡迎民眾踴躍參加。

縣府消防局表示，921震災後，行政院將每年的9月21日訂為「國家防災日」，呼籲民眾做好抗震演練，地震發生時應立即採取「趴下、掩護、穩住」3步驟，以保護頭部、頸部避免受傷。

第1步：趴下，地震發生的當下，立即把身體壓低，以免摔倒。

第2步：掩護，為了避免被掉落物砸到，應尋求堅固家具掩護，保護人體最脆弱的頭頸部。

第3步：穩住，手要抓牢掩蔽物，以免在地震搖晃中，失去掩護。

消防局提醒，民眾躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷，如果是蹲在牆角或床邊等其他地方避難時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架等，以防止重物倒下。

▲南投縣消防局宣導抗震保命3步驟。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以