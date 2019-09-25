陸旅遊團美國猶他州巴士翻覆4死數十傷　台留學生張澤宏衝現場助翻譯

▲桃園大興高中畢業的張澤宏，本月20日在美猶他州陸團旅客巴士翻覆意外，在現場與醫院協助傷患與警方翻譯備受好評。（圖／張澤宏提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛搭載大陸旅客巴士，美國時間20日在猶他州布萊斯峽谷附近發生翻覆意外，造成至少4名陸籍旅客死亡與數十人輕重傷車禍，事故發生後，由於陸籍旅客多半不會英文，來自台灣的大學生張澤宏第一時間趕往事故現場與醫院，協助警方與醫院翻譯，讓傷患在最快時間就醫並與親人聯繫，事後備受好評，其母校桃園大興高中也以他優異表現為榮。

畢業於桃園大興高中飛機修護科的張澤宏，前年以該科第一名優異成績畢業，在校期間對於飛航系與飛機修護非常有興趣，因此努力研習英語，學校有外賓來訪都由張澤宏負責接待，該校還與南猶他州立大學簽立合作備忘錄，當時該校飛修科傑克森主任對於張流利英文與嫻熟飛機修護專業技能印象深刻，極力延攬張畢業後進入該校就讀，張畢業後曾錄取北科大機械工程系，保留學籍後選擇先至南猶他州立大學就讀，也獲得該校8000美元獎學金鼓勵，目前已是該校大二學生。

請繼續往下閱讀...

陸團20日在猶他州發生巴士翻覆意外造成嚴重死傷，第一時間接獲學校通知是否有懂中文學生願意協助翻譯工作，當時負責該校亞洲事務的張澤宏立即趕往事故現場與醫院，協助當地警方、醫護人員與傷患之間翻譯工作。

張澤宏說，他所在的地方比較偏僻，事故發生時，因當地懂中文的人不多，雖然該校還有5位來自台灣大學生，但第一時間救人為第一選擇，所以他趕往趕往事故現場協助。

▲桃園大興高中畢業的張澤宏(左三)，本月20日協助美猶他州發生陸團旅客巴士翻覆意外，協助旅客翻譯備受好評訊息後，校方表示以他為榮。（圖／大興高中提供）

抵達現場後，張澤宏回憶：「我很震驚，巴士撞成一堆廢鐵」，由於陸籍遊客多為年長者，沒人懂得英文，他趕往醫院協助醫療團隊與陸客之間翻譯做好溝通，也順利與大陸親友取得聯繫；張澤宏認為，事故現場一團混亂，他沒多想，就是做好翻譯工作，讓意外得以順利解決。

事後，美國當地媒體也大篇幅刊出張澤宏等來自台灣大學生，為這次巴士翻覆意外做好翻譯工作的貢獻，也廣獲陸籍旅客好評與感謝。

▲桃園大興高中校長陳崑玉指出，張澤宏(左一)以修護科第一名畢業進入南猶他大學就讀，也成為學弟妹的偶像之一。（圖／大興高中提供）

大興高中校長陳崑玉表示，該校飛機修護科是該校特有科系，張澤宏住在台北市，但特別為飛修科轉來桃園就讀，飛修科是相當注重嚴守紀律，對學生們的紀律特別重視，張澤宏就讀該校時候熱心公益，尤其擅長英文，成績與功課都是該科第一名，學校接待外賓或與國際學校交流時，張澤宏都會參與協助接待，前兩天獲悉張澤宏在美國有優異表現，學校備感榮耀，學弟妹都以他為傲。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►酒駕累犯撞傷騎士叫小弟頂罪 「監視畫面調出」露餡…兩人送辦

►菲籍情侶來台第一時間衝機場美食街 「只顧買珍奶」忘了錢包

►「我幫妳扭轉命運」神棍狠詐百萬 女怕厲鬼纏身下場慘