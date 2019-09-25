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投資純網銀卻卡在「金金分離」？　兆豐董座：這個變化是當初沒有考量

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▲▼三三企業交流會,兆豐金控董事長張兆順。（圖／記者季相儒攝）

▲兆豐銀董事長張兆順。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

兆豐銀投資純網銀，想派自家人到將來銀行當董事，不過卻卡到「金金分離」的規範，純網銀的董事派任要做到利益迴避，立委今（25）日質疑當初金管會要兆豐入資，卻又沒有實質控制力，「那你是去那邊看好玩的嗎？」兆豐銀董事長張兆順則說，「這個變化是我們當初沒有考量到的。」

立委江永昌在立法院財委會質詢時表示，金管會要求純網銀董事、監察人派任須適用「金金分離」原則，銀行不能派最專業的人擔任純網銀的董事，反而要從金控去派，若以公股來看，如何對財政部負責？若真的不行就退出？

請繼續往下閱讀...

兆豐銀董事長張兆順表示，既然原始評估有效益可以投資，加上有投資協議書，也不能違反協議書。最強或不強是考慮因素，原本以為金融業持有純網銀25%，金金分離是例外，但目前金管會有金金分離的考量，不管是投資多少都一視同仁，都不能派銀行的人去。

金管會主委顧立雄指出，同一時間在2個職務有利益衝突的可能，這兩者可能會產生競爭關係，這是金金分離的概念。舉例來說，一個人不可能在台積電工作，同時又在聯電工作，但辭掉台積電工作後，若沒有競業條款，接下來當然可以到聯電去上班。

至於將來銀行財報要不要兆豐合併報表，張兆順指出，兆豐銀只有重大影響，沒有實質控制力，因此沒有編報表的問題。

江永昌質疑，當初金管會要求兆豐銀入資，主要是對洗錢防制、法遵等提供意見，但如今又沒有辦法實質控制力，又不要讓純網銀走偏，「那你是去那邊看好玩的嗎？」張兆順則說，「這個變化是我們當初沒有考量到的。」

顧立雄會後表示，實質控制力才要編合併報表，而重大影響力就不用編，因此將會依照3家純網銀的股權結構來認定，一般是以最高持股者編合併報表。

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